Δύο μαχητικά αεροσκάφη τύπου F‑16 Fighting Falcon της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας, τα οποία έχουν μετασταθμεύσει στην Αεροπορική Βάση Ανδρέας Παπανδρέου στην Πάφο, απογειώθηκαν λίγο πριν τη μία το μεσημέρι χθες.

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, η απογείωση των αεροσκαφών πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της συνεχούς εκπαίδευσης και επιχειρησιακής ετοιμότητας του προσωπικού. Οι ίδιες πηγές διευκρινίζουν ότι πρόκειται για προγραμματισμένη δραστηριότητα εκπαίδευσης.

Τονίζεται επίσης ότι δεν υπάρχει οποιοσδήποτε λόγος ανησυχίας, καθώς δεν έχει σημάνει συναγερμός και δεν υφίσταται οποιαδήποτε απειλή.

Η παρουσία και οι πτήσεις των μαχητικών εντάσσονται στις τακτικές ασκήσεις που πραγματοποιούνται για τη διατήρηση υψηλού επιπέδου ετοιμότητας των πληρωμάτων και των δυνάμεων που επιχειρούν από την αεροπορική βάση της Πάφου.

