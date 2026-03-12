Η Βουλή ενέκρινε την τροποποίηση της νομοθεσίας περί Δημοσιονομικής Ευθύνης, ανοίγοντας τον δρόμο για την ανέγερση νέων μονάδων αφαλάτωσης με διαδικασίες εξπρές μέσω παρακάμψεων. Ουσιαστικά ψήφισε την τροποποίηση του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου, ώστε να παραχωρηθεί περιορισμένη και χρονικά προσδιορισμένη παρέκκλιση από τις απαιτήσεις και τις διαδικασίες που προβλέπονται στην εν λόγω νομοθεσία αποκλειστικά για έργα αφαλάτωσης τα οποία θα υλοποιηθούν εντός του τρέχοντος έτους. Η απόφαση επήλθε μετά από πολύωρη συζήτηση με βουλευτές να ασκούν έντονη κριτική κατά της υπουργού Γεωργίας, Μαρίας Παναγιώτου, κάνοντας λόγο για λάθη και ανικανότητα και ζητώντας την παραίτησή της.

Κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής, η Ειρήνη Χαραλαμπίδου ανέφερε πως «παρά το γεγονός ότι είναι πρόταση του Υπουργείου Οικονομικών, αφορά το Υπουργείο Γεωργίας, το οποίο δεν εμφανίστηκε καν στην Επιτροπή κατά τη συζήτηση. Αντί η υπουργός Γεωργίας να δει τα σοβαρά προβλήματα που είναι η λειψυδρία και να λάβει τα μέτρα της έγκαιρα, ερχόμαστε τελευταία στιγμή να παρακάπτουμε τις μελέτες. Συνεπώς για ακόμα μία φορά το υπουργείο Γεωργίας μας εκθέτει ως πολιτεία σε κινδύνους γιατί ακόμα μια φορά η υπουργός δεν έκανε τη δουλειά της. Συνέχεια η κυρία Παναγιώτου πρωταγωνιστεί. Δεν έλυσε το θέμα των αφαλατώσεων και δεν λειτούργησε έγκαιρα για να γίνουν οι μελέτες ως έπρεπε. Φεύγουν εκατομμύρια κόστος για το φορολογούμενο πολίτη και δεν μπορούμε να προσπερνούμε συνέχεια τα λάθη του οποιουδήποτε υπουργού με αυτόν τον τρόπο».

«Μιλούμε για μία ανίκανη υπουργό της οποίας η ανικανότητα έχει κριθεί κατ’ επανάληψη και ενόσω δεν την παύει ο ΠτΔ για προεκλογικούς σκοπούς για να ενισχύσει κόμματα της συμπολίτευσης ή άλλους λόγους φορτώνεται την τεράστια αποτυχία της», είπε. «Η κυρία Παναγιώτου κρίθηκε από τους πολίτες ως μία ανίκανη υπουργός. Πέρσι κατέστρεψε την μισή Κύπρο και τώρα θα την αφήσει να διψάσει και έχουμε πρόβλημα επειδή ζητούμε την παραίτηση της», πρόσθεσε.

Η Αλεξάνδρα Ατταλίδου διερωτήθηκε «πόσα ακόμα πρέπει να ανεχθεί αυτή η βουλή από το Υπουργείο Γεωργίας. Κατέστρεψαν τον Ακάμα, τέσσερις έρευνες δεν μας τις έδωσαν, πρόβλημα λειψυδρίας, φράγματα που χαλάνε, τμήματα τα οποία παρανομούσαν από το 2017 με άδειες για τον ποταμό Κούρρη, άδειασε ο Σαιττάς ο οποίος είναι ο μόνος αποθετήρας νερού σε περίπτωση πυρκαγιάς στο Τρόοδος και κανένας δεν έχει ευθύνη. Τώρα έχουμε τον αφθώδη πυρετό. Είναι ντροπή τους οι χειρισμοί που έκαναν. Έπρεπε ήδη να έχει παραιτηθεί. Έπρεπε ήδη να έχει αλλάξει από την πυρκαγιά και δεν έγινε. Εγώ δεν δέχομαι καμία παρέκκλιση. Όταν ο ΠτΔ αποφασίσει να κάνει ένα υπουργικό συμβούλιο που θα λύνει τα προβλήματα, τότε θα ψηφίσουμε και τις νομοθεσίες τους».

Ο Χαράλαμπος Θεοπέμπτου, είπε πως θα υποστηρίξει το νομοσχέδιο αλλά το θεωρεί άστοχο.

Ο Ανδρέας Θεμιστοκλέους ανέφερε πως ήταν ο πρώτος που διαπίστωσε ότι «η υπουργός Γεωργίας αργά ή γρήγορα θα τα έκανε θάλασσα», διότι -όπως είπε- «σε θέσεις υψηλών απαιτήσεων και ευθυνών όταν καταλαμβάνονται από ανθρώπους που δεν έχουν τα ανάλογα προσόντα οδηγούμαστε σε αδιέξοδα». «Η κ. Ατταλίδου άφησε τον υπαινιγμό ότι αν περάσει αυτή η νομοθεσία ανοίγουν οι πύλες διαφόρων ενδεχομένων παράνομων ενεργειών. Αυτός είναι ο κυριότερος λόγος που καταψηφίζω τη νομοθεσία», συνέχισε. Περαιτέρω, είπε πως η Κύπρος κινδυνεύει να γεμίσει από το Ακρωτήρι του Αποστόλου Ανδρέα μέχρι τον Ακάμα με αφθώδη πυρετό.

Ο Παύλος Μυλωνάς τόνισε πως δεν φταίει η κυρία Παναγιώτου για την ανομβρία. Γίνεται κατ’ εξαίρεση για να έχουμε νερό και να μην βρεθούμε προ εκπλήξεως το καλοκαίρι.

Ο Σταύρος Παπαδούρης, αναφέρθηκε στα περί προεκλογικής περιόδου, λέγοντας πως «εμείς με δύο ανακοινώσεις ζητήσαμε και την παύση της Υπουργού Γεωργίας, αλλά για να έχουμε νερό επειδή οι μελέτες οικονομικής βιωσιμότητας παίρνουν χρόνο θα περιμένουμε μήνες για να έχουμε τις μονάδες αφαλατώσεων». «Αν θέλει κάποιος να βάζει εμπόδια για να παίξει στον προεκλογικό ας το κάνει χωρίς τη δική μας συμμετοχή», τόνισε.

Η Χριστιάνα Ερωτοκρίτου σημείωσε πως κατανοεί τον ενθουσιασμό που υπάρχει λόγω προεκλογικής εκστρατείας, «αλλά δεν πρέπει να τον αφήνουμε να μας παρασέρνει να μην ασκούμε σωστά την κρίση μας. Εδώ έχουμε ένα νομοσχέδιο με το οποίο το μόνο πράγμα που ζητά η Κυβέρνηση είναι η εξαίρεση από την εκπόνηση έκθεσης για την οικονομική βιωσιμότητα επειδή εκτός από το πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα που χρειάζεται για να γίνουν, αναφέρθηκε ρητά ότι αυτό το πρότζεκτ πρέπει να ολοκληρωθεί εντός του 2026». «Ποια είναι η εναλλακτική επιλογή για να έχει νερό αυτός ο τόπος;», διερωτήθηκε. «Δεν μπορώ να κατανοήσω πως ελέω προεκλογικής εκστρατείας μπορούμε να διαστρεβλώνουμε ακόμα και την ίδια τη λογική», κατέληξε.

Ο Στέφανος Στεφάνου, είπε πως «ο λόγος που συζητούμε τη συγκεκριμένη τροπολογία είναι η ανικανότητα της συγκεκριμένης Κυβέρνησης. Γιατί αν έκανε αυτά που έπρεπε να κάνει δεν θα υπήρχε η ανάγκη να δούμε πως θα επισπεύσουμε τις διαδικασίες για να έχουμε επιπλέον μονάδες αφαλάτωσης που δεν μεριμνήσαμε να έχουμε προηγουμένως ενώ γνωρίζαμε τις ανάγκες. Η Κυβέρνηση εναπόθεσε τις ελπίδες της στην πρόνοια της Αγίας Ελένης για να λύσει το υδατικό. Ακόμα δεν έχει πει αυτή η Κυβέρνηση σε ποιαν Αγία θα εναποθέσει τις ελπίδες της για να αντιμετωπίσουμε τον αφθώδη πυρετό. Αντί να κάνει την αυτοκριτική της βάζει τη βουλή μπροστά σε ένα αδήριτο δίλημμα. Η Κυβέρνηση απέδειξε την ανικανότητα της. Το ΑΚΕΛ θα ψηφίσει αποχή, από τη μία αναγνωρίζοντας την ανάγκη, από την άλλη όμως δεν έχουμε εμπιστοσύνη σε αυτήν την Κυβέρνηση και δεν θέλουμε να δημιουργηθεί αυτό το προηγούμενο».

Ο Κυριάκος Χατζηγιάννης σημείωσε πως «δεν μπορούμε να παίζουμε με το θέμα των αφαλατώσεων». «Προς τι ο μεγάλος θόρυβος και να εμπλέκουμε τις ανικανότητες υπουργών ή της Κυβέρνησης. Είμαι ο πρώτος που έχω ζητήσει παραιτήσεις υπουργών και της συγκεκριμένης υπουργού», τόνισε.

Ο Ονούφριος Κουλλά, είπε πως «όταν προειδοποιούσαμε και ζητούσαμε έγκαιρα μέτρα, η υπουργός και η Κυβέρνηση καθησύχαζαν τον κόσμο. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι οι αποτυχίες της υπουργού είναι σχεδόν σε όλα τα επίπεδα. Και στις πυρκαγιές και στο υδατικό αλλά και στον αφθώδη πυρετό. Αποτυχία στην πρόληψη, στην εξάπλωση και στην όλη διαχείριση. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος από την παραίτηση της υπουργού. Και όχι να δεχόμαστε ως ΔΗΣΥ επίθεση από κάποιον που πληρώνεται εδώ και χρόνια από τον κόσμο για να κάνει αυτές τις επιθέσεις κυρίως στον Συναγερμό», είπε αναφερόμενος προφανώς στον Βίκτωρα Παπαδόπουλο με τον οποίο υπήρξε χθες αντιπαράθεση.

Ο Αβέρωφ Νεοφύτου είπε χαρακτηριστικά πως «η ανεργία είναι από τον Θεό αλλά η λειψυδρία είναι από την ατζαμοσύνη των ανθρώπων».

Το νομοσχέδιο εγκρίθηκε σε νόμο με 23 ψήφους υπέρ, 2 εναντίον (Α. Θεμιστοκλέους και Χρ. Ορφανίδης) και 14 αποχές.