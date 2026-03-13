Χαμηλή πίεση με κέντρο στην Αίγυπτο κινείται βόρεια και θα επηρεάζει το νησί από αύριο. Στην ατμόσφαιρα μέχρι την Κυριακή θα αιωρείται σκόνη, οι συγκεντρώσεις της οποίας κατά διαστήματα θα είναι αυξημένες.

Σήμερα, ο καιρός θα καταστεί σταδιακά μερικώς συννεφιασμένος, κυρίως από ψηλές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και τοπικά στα προσήνεμα παράλια μέχρι ισχυροί, 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 21 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 11 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα καταστεί κυρίως συννεφιασμένος και αργότερα αναμένονται μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα νότια και στα δυτικά παράλια. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και αργότερα μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 11 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 4 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά, όπου τοπικά ενδέχεται να σχηματιστεί παγετός.

Το Σάββατο, ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα δεν αποκλείεται να πέσει χαλάζι, ενώ στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους ενδέχεται να πέσει χιονόνερο ή και χιόνι. Το νησί θα επηρεάζεται από ισχυρό βορειοανατολικό ρεύμα αέρα. Την Κυριακή, τοπικά αυξημένες νεφώσεις αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές και καταιγίδες. Τη Δευτέρα, θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις.

Η θερμοκρασία το Σάββατο θα σημειώσει αισθητή πτώση, για να κυμανθεί πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές, ενώ την Κυριακή θα σημειώσει άνοδο και μη αξιόλογη μεταβολή τη Δευτέρα.