Το Υπουργείο Εσωτερικών, ανακοίνωσε ότι σε συνεννόηση με τις άλλες αρμόδιες κρατικές Αρχές, εξέτασε τα δεδομένα όπως διαμορφώνονται τις τελευταίες μέρες στην περιοχή Ακρωτηρίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, αποφασίστηκε ότι, στην παρούσα φάση, το καθεστώς εκκένωσης στην περιοχή Ακρωτηρίου δεν θα παραταθεί. Για την απόφαση έχουν ήδη ενημερωθεί ο Δήμαρχος Κουρίου και ο Αντιδήμαρχος Ακρωτηρίου.

«Παρά τη λήξη της κατάστασης εκκένωσης, η περιοχή παραμένει σε αυξημένη ετοιμότητα και η εικόνα θα επαναξιολογείται συνεχώς, με στόχο την έγκαιρη λήψη μέτρων, εφόσον παραστεί νέα ανάγκη. Σε αυτό το πλαίσιο, ομάδες της Πολιτικής Άμυνας παραμένουν προληπτικά και συνεχίζουν να περιπολούν στην περιοχή» καταλήγει η ανακοίνωση.