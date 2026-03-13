Τροχαίο σημειώθηκε γύρω στις 2:00 το μεσημέρι στον αυτοκινητόδρομο Λάρνακας – Λευκωσίας, με κατεύθυνση προς τη Λευκωσία.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός του με αποτέλεσμα να κτυπήσει στο κιγκλίδωμα του δρόμου.

Αποτέλεσμα της σύγκρουσης ήταν το όχημά του να ακινητοποιηθεί στην αριστερή λωρίδα του αυτοκινητόδρομου, σε σημείο λίγο πριν από το ΓΣΠ.

Στο σημείο μετέβησαν μέλη του Τμήματος Τροχαίας Αρχηγείου, για εξετάσεις και παροχή βοήθειας.

Με τη βοήθεια των μελών της Αστυνομίας το αυτοκίνητο μετακινήθηκε εκτός του δρόμου, με την κυκλοφορία να συνεχίζει κανονικά, γύρω στις 2.10 το μεσημέρι.

Ο οδηγός του αυτοκινήτου φαίνεται να μην έχει τραυματιστεί.