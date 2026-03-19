Η Κύπρος έχει την ικανότητα και την επιχειρησιακή επάρκεια να αποτρέψει ένα νέο περιστατικό προς τις βάσεις του Ηνωμένου Βασιλείου στην Κύπρο, λόγω της στρατιωτικής υποστήριξης που παρέχουν η Ιταλία, η Ελλάδα και η Γαλλία, με την παράλληλη συνδρομή Ισπανίας και Ολλανδίας, δήλωσε, την Πέμπτη, κυβερνητική πηγή, σημειώνοντας πως η ανταπόκριση των κρατών μελών της ΕΕ αποτελεί και μια “παρακαταθήκη της Κύπρου” προς την Ένωση.

Αναφερόμενη στη συνδρομή των κρατών μελών της ΕΕ μετά το περιστατικό με πλήγμα από drone στη Βάση Ακρωτηρίου στις 2 Μαρτίου, η πηγή τόνισε πως το γεγονός ότι η ανταπόκριση ήταν άμεση και ισχυρή στέλνει πολλαπλά μηνύματα.

Η ίδια πηγή είπε πως η ενέργεια αυτή κρατών μελών της ΕΕ αποτελεί σημείο αναφοράς, σημειώνοντας πως χωρίς να έχει ενεργοποιηθεί το άρθρο 42 (7) της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση η ανταπόκριση των κρατών μελών έδωσε ουσία για πρώτη φορά στο συγκεκριμένο άρθρο, και αποτέλεσε μια “παρακαταθήκη της Κύπρου προς την ΕΕ”.

Σημειώνεται πως το άρθρο 42 (7) της Συνθήκης για την ΕΕ, τονίζει πως «σε περίπτωση κατά την οποία κράτος μέλος δεχθεί ένοπλη επίθεση στο έδαφός του, τα άλλα κράτη μέλη οφείλουν να του παράσχουν βοήθεια και συνδρομή με όλα τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους”.

Αναφέρει δε πως «αυτό δεν επηρεάζει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της πολιτικής ασφάλειας και άμυνας ορισμένων κρατών μελών».

