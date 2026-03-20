Την αγορά, μεταφορά και χρήση πυροτεχνημάτων αναστέλλει η Υπηρεσία Μεταλλείων και Λατομείων λόγω της έκρυθμης κατάστασης στην ευρύτερη περιοχή λόγω του πολέμου στο Ιράν.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

Σε συνέχεια των εξελίξεων που διαδραματίζονται στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και λαμβάνοντας υπόψη τις συνεχιζόμενες πολεμικές συγκρούσεις σε γειτονικές χώρες της Δημοκρατίας, κρίνεται αναγκαία η λήψη προληπτικών μέτρων προς διασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας, της κοινωνικής ηρεμίας και της ψυχολογικής ευημερίας των πολιτών.

Η Υπηρεσία Μεταλλείων και Λατομείων, με τη σύμφωνη γνώμη της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του Υπουργείου, αποφάσισε την προσωρινή αναστολή παραχώρησης αδειών αγοράς, μεταφοράς και χρήσης πυροτεχνημάτων μέχρι την έκδοση νεότερης σχετικής ανακοίνωσης.

Η συμμόρφωση με την παρούσα οδηγία κρίνεται ουσιώδης για τη διατήρηση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών και ένδειξη σεβασμού προς το κοινωνικό σύνολο.