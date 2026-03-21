Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Πάφου, παρά το Παραμάλι.

Το ατύχημα έγινε γύρω στη 1:00 μετά από την ανατροπή του οχήματος, κάτω από άγνωστες συνθήκες.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οδηγός φαίνεται να έχασε τον έλεγχο του οχήματός του.

Ασθενοφόρο μετέβη στο σημείο και μετέφερε τον οδηγό του οχήματος στο νοσοκομείο για εξετάσεις.

Στο σημείο έσπευσαν μέλη της Αστυνομίας των Βρετανικών Βάσεων, καθώς η περιοχή είναι στην επικράτειά τους όπως επίσης και μέλη της Αστυνομίας Κύπρου.