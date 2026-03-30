Σε καταγραφή των ενεργειών της Πολιτικής Άμυνας για τα καταφύγια επί της θητείας της ως Διοικήτρια προχώρησε η Μαρία Παπά. Υπενθυμίζεται ότι η κ. Παπά μετακινήθηκε στην Ελεγκτική Υπηρεσία, στην σκιά των διαχρονικών αδυναμιών που αναδείχθηκαν μετά την επίθεση με drone στη Βρετανική Βάση Ακρωτηρίου την 1η του Μάρτη.

Η ανάρτηση της Μαρίας Παπά έρχεται σε συνέχεια τοποθέτησης από το Υπουργείο Εσωτερικών. Η τέως Διοικήτρια υποστηρίζει ότι το πρόγραμμα καταφυγίων τέθηκε ψηλά στις προτεραιότητες της Πολιτικής Άμυνας. «Επανειλημμένα και τεκμηριωμένα επισημάνθηκαν προς τη Διοίκηση του Υπουργείου οι ουσιαστικές αδυναμίες του υφιστάμενου πλαισίου, το οποίο δεν παρουσίαζε την αναμενόμενη πρόοδο, κυρίως λόγω περιορισμένων πόρων, δυσκολιών στον εντοπισμό νέων χώρων, αλλά και στη διαχείριση των υφιστάμενων», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Επιπλέον επισημαίνει πως το υφιστάμενο μοντέλο, το οποίο βασιζόταν σε σημαντικό βαθμό στη συνεργασία ιδιωτών, περιόριζε την άμεση διαθεσιμότητα των καταφυγίων, καθώς οι ιδιοκτήτες διατηρούσαν το δικαίωμα αξιοποίησης των χώρων, με την υποχρέωση να τους καθιστούν διαθέσιμους εντός 24 ωρών από σχετική ειδοποίηση.

«Αναγνωρίζοντας τις πιο πάνω αδυναμίες, υποβλήθηκαν εισηγήσεις οι οποίες υιοθετήθηκαν και προωθήθηκαν δράσεις για την εξεύρεση εναλλακτικών χώρων, όπως εκκλησίες, δημόσιοι χώροι στάθμευσης, υπόγειοι χώροι μεγάλων αναπτύξεων, καθώς και υπόγειοι χώροι δημόσιων και κοινοτικών κτηρίων. Η προσέγγιση αυτή αποσκοπούσε στη διευκόλυνση της διαχείρισης των καταφυγίων, στην ουσιαστική αύξηση της κάλυψης του πληθυσμού και στη βελτίωση της προσβασιμότητας, ιδιαίτερα μέσω της αξιοποίησης χώρων που είναι ευρέως κατανεμημένοι στις αστικές περιοχές, όπως είναι οι εκκλησίες», συμπληρώνει η Μαρία Παπά.

Ακόμα, επισημαίνει ότι από την ανάληψη των καθηκόντων της το 2021, τέθηκε ως βασική προτεραιότητα η ενίσχυση της ετοιμότητας των πολιτών μέσω της ενημέρωσης και της αξιοποίησης της τεχνολογίας.

Στο πλαίσιο αυτό, προωθήθηκαν συγκεκριμένες δράσεις, σύμφωνα με την κ. Παπά, μεταξύ των οποίων:

• η ανάπτυξη συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης μέσω κινητών τηλεφώνων, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη και χρηματοδοτείται στα πλαίσια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας,

• η προώθηση νέου σύγχρονου συστήματος σειρήνων,

• καθώς και η εφαρμογή SafeCY, η οποία επιτρέπει στους πολίτες να εντοπίζουν τα πλησιέστερα καταφύγια σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, που ήταν αποτέλεσμα πρωτοβουλίας της Πολιτικής Άμυνας σε συνεργασία με το ΚΙΟΣ.

Παράλληλα, δρομολογήθηκαν και δράσεις για την ενίσχυση της ετοιμότητας των πολιτών μέσω ασκήσεων εκκένωσης και εξοικείωσης με τη χρήση των καταφυγίων.

Η ανάγκη εκσυγχρονισμού δεν περιορίστηκε στο πρόγραμμα καταφυγίων, σημειώνει, αλλά επεκτάθηκε συνολικά στο σύστημα πολιτικής προστασίας.

«Λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες προκλήσεις και τις ευρωπαϊκές εξελίξεις, η Πολιτική Άμυνα προχώρησε στην υποβολή πρότασης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του εργαλείου Τεχνικής Βοήθειας, με στόχο την εξασφάλιση εξειδικευμένης εμπειρογνωμοσύνης. Στο πλαίσιο αυτό, υπογράφηκε σύμβαση με τον γαλλικό οργανισμό Expertise France, ο οποίος από τον Σεπτέμβριο του 2024 εργάζεται για την αναδιοργάνωση του συστήματος πολιτικής προστασίας στην Κύπρο».

Η τέως Διοικήτρια αναφέρεται επίσης σε προβλήματα που αναδείχθηκαν μέσω της ψηφιοποίησης.

«Η εισαγωγή της τεχνολογίας και η ανάπτυξη της εφαρμογής SafeCY, (που αρχικά θα αξιοποιείτο για τον εντοπισμό καταφυγίων με την προοπτική να αξιοποιηθεί και για άλλες ενημερώσεις) ανέδειξαν, αναπόφευκτα, διαχρονικές αδυναμίες του προηγούμενου, κυρίως χειρόγραφου, συστήματος διαχείρισης των καταφυγίων.

Παρά το γεγονός ότι προηγήθηκε εκτεταμένος έλεγχος και προσπάθεια επικαιροποίησης των στοιχείων κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου 2024 – Ιανουαρίου 2025, η ευρεία χρήση της εφαρμογής, με αφορμή και το περιστατικό στο Ακρωτήρι, κατέδειξε διαχρονικά προβλήματα της βάσης δεδομένων από την οποία αντλήθηκαν τα στοιχεία για χρήση της εφαρμογής.

Σε άμεση ανταπόκριση, λήφθηκαν διορθωτικά μέτρα ώστε να γίνει εκ νέου πλήρης καταχώρηση των δεδομένων σε νέα πλατφόρμα που αναπτύχθηκε από το ΚΙΟΣ, με στόχο τη διασφάλιση της ακρίβειας και της αντιστοίχισης των στοιχείων με την πραγματική κατάσταση επί του πεδίου.

Παράλληλα, μέσα στα πλαίσια της συνεχούς προσπάθειας επικαιροποίησης των στοιχείων βρισκόταν υπό αξιολόγηση η σκέψη για συνεργασία με το Τμήμα Στατιστικής και Ερευνών, ώστε κατά την επόμενη απογραφή πληθυσμού να συλλεχθούν δεδομένα για τους διαθέσιμους υπόγειους χώρους σε κατοικίες και πολυκατοικίες που μπορούν να αξιοποιηθούν από τους ένοικους των υποστατικών, με στόχο την ακριβέστερη αποτίμηση της συνολικής κάλυψης του πληθυσμού».

Η ανάρτηση της Μαρίας Παπά