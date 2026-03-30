Στο 62,9% ανήλθε το ποσοστό των ατόμων που ζούσαν σε νοικοκυριά με ανάγκες μακροχρόνιας φροντίδας στην Κύπρο και βασίζονταν σε επαγγελματικές υπηρεσίες κατ’ οίκον φροντίδας το 2024, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε τη Δευτέρα η Eurostat.

Τα στοιχεία καταδεικνύουν αύξηση του ποσοστού για την Κύπρο σε σύγκριση με το 2016, όταν το 45,8% των ατόμων που ζούσαν σε νοικοκυριά με ανάγκες μακροχρόνιας φροντίδας βασίζονταν σε επαγγελματικές υπηρεσίες κατ’ οίκον φροντίδας.

Όπως αναφέρει η Eurostat, η Κύπρος συγκαταλέγεται μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ με τα υψηλότερα ποσοστά χρήσης επαγγελματικών υπηρεσιών κατ’ οίκον φροντίδας, μαζί με τη Δανία (63,5%) και το Βέλγιο (52,9%).

Συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το 2024 το 8,5% των ατόμων ζούσε σε νοικοκυριά όπου τουλάχιστον ένα μέλος είχε ανάγκη μακροχρόνιας φροντίδας λόγω προβλημάτων υγείας. Από αυτούς, το 28,3% λάμβανε επαγγελματικές υπηρεσίες κατ’ οίκον φροντίδας.

Στον αντίποδα, τα χαμηλότερα ποσοστά ατόμων που λάμβαναν επαγγελματικές υπηρεσίες κατ’ οίκον φροντίδας καταγράφηκαν στην Εσθονία (7,6%), την Ουγγαρία (8,3%) και την Πολωνία (8,5%).

