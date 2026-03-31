Άρχισε για πρώτη φορά στην Κύπρο η λειτουργία «circlED» ομάδων υποστήριξης ανάρρωσης από διατροφικές διαταραχές. που είναι μια νέα πρωτοβουλία, δωρεάν και ανοικτή στο ευρύ κοινό για ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και στήριξη για τις διατροφικές διαταραχές. Η δράση αυτή έχει στόχο την ενίσχυση της ανάρρωσης, την καλλιέργεια ουσιαστικής ανθρώπινης σύνδεσης και τη δημιουργία ενός ασφαλούς χώρου όπου οι άνθρωποι μπορούν να μιλήσουν ανοιχτά για τις εμπειρίες τους. Οι ομάδες έχουν δημιουργηθεί και συντονίζονται από την Άννη Μαρκιτανή, πιστοποιημένη σύμβουλο και καθοδηγήτρια αποκατάστασης από διατροφικές διαταραχές.

Ο διάλογος κόντρα στην απομόνωση και τη σιωπή

Μιλώντας στον «Φ», η κ. Μαρκιτανή ανέφερε ότι, «οι ομάδες “circled” λειτουργούν ως μια μικρογραφία του ευρύτερου κόσμου. Είναι μια μορφή εξάσκησης για τη ζωή σε σχέση με τους άλλους. Αποτελούν έναν χώρο αλληλοϋποστήριξης βασισμένο στη βιωμένη εμπειρία, για άτομα που επηρεάζονται από διατροφικές διαταραχές, συμπεριλαμβανομένων γυναικών, ανδρών και ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων, όπως και μέλη οικογενειών και οικείων προσώπων που επηρεάζονται άμεσα από αυτές τις εμπειρίες. Οι συμμετέχοντες», προσέθεσε, «μπορεί να αντιμετωπίζουν νευρική ανορεξία, βουλιμία, διαταραχή επεισοδιακής υπερφαγίας, συναισθηματική υπερφαγία, ορθορεξία, εμμονή με το βάρος, διαταραγμένη εικόνα σώματος, διαταραγμένες διατροφικές συμπεριφορές και δυσλειτουργικές σχέσεις με το φαγητό, το σώμα και την άσκηση».

Όπως ανέφερε η κ. Μαρκιτανή, «ορισμένες ομάδες “circled” θα εστιάζουν σε συγκεκριμένες θεματικές ενότητες, διατηρώντας παράλληλα πάντοτε χώρο για προσωπικό μοίρασμα και διάλογο. Πίσω από κάθε διατροφική διαταραχή υπάρχει συχνά μια ιστορία πόνου, ενοχής, ντροπής και φόβου, καθώς και μια βαθιά αίσθηση μοναξιάς. Σε αυτή τη μοναξιά έρχεται να απαντήσει η δύναμη της ομάδας, που συχνά λειτουργεί ως ένας ασφαλής χώρος όπου κάποιος μπορεί να αρχίσει να μιλά για εμπόδια, προκλήσεις, φαινομενικά ακαταμάχητες πεποιθήσεις. Μπορεί να δει πώς άλλοι αντιμετωπίζουν παρόμοιες εμπειρίες και να πάρει ιδέες για να τις μεταφέρει πίσω στην ατομική θεραπεία.

Οι ομάδες “circled” λειτουργούν συμπληρωματικά προς την επαγγελματική θεραπεία και δεν την αντικαθιστούν. Μπορούν, όμως, να αποτελέσουν σημαντικό εργαλείο στην πορεία της ανάρρωσης, μειώνοντας την απομόνωση και τη σιωπή που συχνά συνοδεύουν τις διατροφικές διαταραχές. Η ακρόαση κοινών βιωμάτων καλλιεργεί κατανόηση και ενισχύει την ελπίδα».

Δεξιότητες μέσα από μια προσωπική μάχη

«Είμαι επαγγελματίας με βαθιά προσωπική εμπειρία, καθώς για περισσότερα από δέκα χρόνια βίωσα τον λαβύρινθο μιας διατροφικής διαταραχής και κατάφερα να φτάσω σε πλήρη ανάρρωση το 2011», μας είπε η κ. Μαρκιτανή και πρόσθεσε: «Αυτή η βιωματική διαδρομή προσφέρει μια μοναδική και αυθεντική οπτική, η οποία συχνά λειτουργεί ενδυναμωτικά και υποστηρικτικά για τα μέλη και τους συμμετέχοντες. Ως σύμβουλος και καθοδηγήτρια αποκατάστασης από διατροφικές διαταραχές, έχω ως αποστολή να αποτελώ πρότυπο για τον παθόντα, ανταποκρινόμενη στις προσδοκίες αυτού του ρόλου με τρόπο ωφέλιμο και εποικοδομητικό. Μπορώ να προσφέρω μια πηγή πραγματικών δεξιοτήτων ζωής που προέρχονται από μια αληθινή προσωπική μάχη, συνδυάζοντάς τες με πλούσια επαγγελματική γνώση.

Στη δουλειά μου αντλώ τόσο από την εμπειρία μου ως άτομο που έπασχε από διατροφική διαταραχή, όσο και ως άτομο που έχει αναρρώσει πλήρως, αλλά και από τη ζωή που έχω καταφέρει να κτίσω μετά την ανάρρωση. Έζησα με έναν εγκέφαλο που κάποτε είχε “καταληφθεί” από μια διατροφική διαταραχή και κατάφερα να ξαναπάρω πίσω τον αληθινό μου εαυτό. Έχοντας περάσει μέσα από αυτή την εμπειρία, μπορώ να μεταφέρω τον τρόπο σκέψης ενός ανθρώπου με διατροφική διαταραχή».

Από το «γιατί;» στο «πώς μπορώ να αλλάξω;»

Όπως επεσήμανε η Άννη Μαρκιτανή, «η έμφαση δίνεται όχι τόσο στο γιατί κάποιος ανέπτυξε μια διατροφική διαταραχή, αλλά στο πώς μπορεί να επιτευχθεί η αλλαγή, πώς να διαχειριστεί την παρόρμηση, πώς να αντέξει ένα δύσκολο συναίσθημα χωρίς καταστροφικές συμπεριφορές, πώς να ζητήσει βοήθεια. Κεντρικός άξονας των ομάδων “circled” είναι η υποστήριξη και η αλλαγή συμπεριφοράς. Τα μέλη ενθαρρύνονται να μοιράζονται τις εμπειρίες τους με τρόπο που να ανοίγει χώρο για βοήθεια και καθοδήγηση. Υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο “δεν θέλω να σταματήσω” και στο “δεν μπορώ να σταματήσω και χρειάζομαι βοήθεια”. Στη δεύτερη φράση υπάρχει ένα άνοιγμα, μια χαραμάδα ελπίδας. Στόχος είναι τα μέλη να μάθουν να προκαλούν ο ένας τον άλλον με φροντίδα, να αναγνωρίζουν ασυνέπειες και να αντιμετωπίζουν αυτοκαταστροφικές συμπεριφορές με ειλικρίνεια και σεβασμό. Μέσα στις ομάδες αυτές μοιράζονται μικρές και μεγάλες νίκες – μια μέρα χωρίς επεισόδιο υπερφαγίας, μια σκέψη που αμφισβητήθηκε, ένα γεύμα που καταναλώθηκε με λιγότερη ενοχή. Η πρόοδος μπορεί να μοιάζει αόρατη στους άλλους, αλλά στην ομάδα αναγνωρίζεται και γιορτάζεται. Η υποστήριξη δεν σταματά απαραίτητα στην αίθουσα της συνάντησης. Η πορεία ανάρρωσης εξελίσσεται κάθε λεπτό της ημέρας. Και σε αυτή την καθημερινότητα, το να γνωρίζεις ότι υπάρχει κάποιος που καταλαβαίνει, μπορεί να κάνει τη διαφορά». Η κ. Μαρκιτανή μας ανέφερε ότι η συνάντηση της πρώτης ομάδας υποστήριξης «circled» έγινε με επιτυχία την Τετάρτη 4 Μαρτίου.

>> Οι επόμενες συναντήσεις των ομάδων θα πραγματοποιηθούν στη Λευκωσία, μεθαύριο Πέμπτη, 2 Απριλίου (7:00μ.μ. καφενείο «Πρόζακ») και το Σάββατο 18 Απριλίου (5.30μ.μ. ISTORJA, THE APARTMENT). Η συμμετοχή προορίζεται αποκλειστικά για άτομα με διατροφικές διαταραχές, καθώς και για τις οικογένειες ή τους αγαπημένους τους. Οι ομάδες «circlED» θα επεκταθούν σταδιακά σε διάφορες περιοχές και πλαίσια της Κύπρου.