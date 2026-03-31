Σε καταγγελία εναντίον του Μακάριου Δρουσιώτη στην Αστυνομία προχώρησε ο Δημήτρης Παπαδάκης, με αφορμή ανάρτηση που έκανε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως αναφέρεται, η καταγγελία αφορά την ενδεχόμενη διάπραξη του αδικήματος της δημοσίευσης ψευδών ειδήσεων, δυνάμει του άρθρου 50 του Ποινικού Κώδικα.

Επιπλέον, οι δικηγόροι του καλούν την Αστυνομία να απαιτήσει από τον Μακάριο Δρουσιώτη να παραδώσει άμεσα όλα τα στοιχεία που επικαλείται, συμπεριλαμβανομένων και όσων έχει δημοσιεύσει, ώστε να υποβληθούν στη δέουσα επιστημονική ανάλυση και δικανική έρευνα από την Αστυνομία, προκειμένου να διαπιστωθεί η γνησιότητα και η αυθεντικότητά τους.

Αυτούσια η επιστολή

Έντιμε Κύριε Αρχηγέ,

Θέμα: Καταγγελία εναντίον του Μακάριου Δρουσιώτη (Μ.Δ) για εύλογες υποψίες διάπραξης Ποινικού Αδικήματος και Διασφάλιση από την Αστυνομία των στοιχείων που δημοσιεύει ο Μ.Δ. για αποτροπή διάπραξης και άλλου αδικήματος που αφορά την καταστροφή τους

Αναφερόμαστε στο πιο πάνω θέμα και με οδηγίες του πελάτη μας κ. Δημήτρη Παπαδάκη τέως Ευρωβουλευτή και οφείλουμε να σας πληροφορούμε τα εξής:

Ανεξαρτήτως της αυτεπάγγελτης διερεύνηση από μέρους της Αστυνομίας των δημοσιευμάτων και συγκεκριμένα των αναρτήσεων του Μακάριου Δρουσιώτη (Μ.Δ.) στα ΜΚΔ και ειδικότερα μέσω facebook και Χ με ημερομηνίες 30/03/2026 και 31/03/2026 ο πελάτης μας προβαίνει επίσημα με την παρούσα σε καταγγελία εναντίον του Μ.Δ. για ενδεχόμενη διάπραξη του αδικήματος της δημοσίευσης ψευδών ειδήσεων δυνάμει του άρθρου 50 του Ποινικού Κώδικα.

Επίσης, εύλογα ο πελάτης μας καλεί την αστυνομία όπως απαιτήσει από τον καταγγελλόμενο να παραδώσει άμεσα όλα τα στοιχεία που επικαλείται, συμπεριλαμβανομένου και αυτά που έχει δημοσιεύσει, για να τύχουν της δέουσας επιστημονικής ανάλυσης και δικανικής έρευνας από την αστυνομία, ούτως ώστε να διαπιστωθεί η γνησιότητα και η αυθεντικότητα τους σε σχέση με το περιεχόμενο τους καθώς και του ισχυριζόμενου παραλήπτη και του ισχυριζόμενου αποστολέα τους.

Αναμένουμε άμεση θετική σας ανταπόκριση καθάτι προκύπτει σοβαρό ενδεχόμενο να καταστραφούν τα στοιχεία αυτά το οποίο αναπόφευκτα θα αποτρέψει την απονομή της δικαιοσύνης και παράλληλα θα στερήσει από τον πελάτη μας την δυνατότητα να προασπίσει το όνομα και την αξιοπρέπεια του.

Ο πελάτης μας είναι στην διάθεση σας για ότι επιθυμείτε.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων και αναμένουμε απάντηση σας.

Διατελούμε μετά τιμής,

(Υπ.)

ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Δ.Ε.Π.Ε.

Δικηγόροι – Νομικοί Σύμβουλοι