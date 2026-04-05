Έχασε τη ζωή του ο 86χρονος οδηγός για τον οποίο η Πυροσβεστική πραγματοποίησε τα ξημερώματα επιχείρηση απεγκλωβισμού, μετά από τροχαίο ατύχημα στη Λευκωσία.

Η Αστυνομία διερευνά τις συνθήκες θανάτου 86χρονου, ο οποίος ενώ οδηγούσε το αυτοκίνητό του στον δρόμο Αναλιόντα – Τσερίου, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, το οποίο προσέκρουσε σε πινακίδα τροχαίας και ακινητοποιήθηκε.

Ο 86χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Τα αίτια θανάτου του 86χρονου αναμένεται να διαφανούν μετά τη νενομισμένη νεκροτομή που θα διενεργηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο. Ωστόσο, δεν αποκλείεται ο θάνατός του να οφείλεται σε παθολογικά αίτια.

Νωρίτερα, η Πυροσβεστική Υπηρεσία είχε ανακοινώσει ότι πραγματοποίησε επιχείρηση απεγκλωβισμού στις 02:40 μετά για τροχαία οδική σύγκρουση στη διασταύρωση Τσέρι προς Αναλιόντα και Μαρκί.

Ιδιωτικό όχημα προσέκρουσε σε πινακίδα και ακινητοποιήθηκε.

Ένα άτομο αποπαγιδεύτηκε με τη χρήση εργαλείων αποπαγίδευσης, από το όχημα, και παραδόθηκε στο πλήρωμα της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων για μεταφορά του στο Τ.Α.Ε.Π. του νοσοκομείου Λευκωσίας.