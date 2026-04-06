Η υγεία είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και είναι υποχρέωση της Κυβέρνησης να διασφαλίσει ότι κάθε πολίτης έχει πρόσβαση σε ποιοτικές, ασφαλείς και ανθρώπινες υπηρεσίες υγείας. Αυτό τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, μιλώντας το πρωί στην τελετή εγκαινίων του ΤΑΕΠ του Τμήματος Βραχείας Νοσηλείας που λειτουργεί στο Νοσοκομείο Πάφου.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης επεσήμανε ότι έργα όπως αυτό που εγκαινίασε σήμερα αποτελούν έμπρακτη απόδειξη ότι η αναβάθμιση του τομέα της υγείας δεν αποτελεί απλώς εξαγγελίες και ωραία λόγια για την Κυβέρνηση. Είναι μια συνεχής και σταθερή πορεία βελτίωσης με επίκεντρο τον άνθρωπο, τόνισε.

Συνεχίζουμε με συνέπεια και βάσει σχεδιασμού, για ένα σύστημα υγείας που να ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες της κοινωνίας και τις προσδοκίες των πολιτών, χωρίς αποκλεισμούς, είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Οι βελτιώσεις δεν σταματούν εδώ, προχωρούμε με γοργούς ρυθμούς στην υλοποίηση της εξαγγελίας μας για το νέο Νοσοκομείο Πόλης Χρυσοχούς, ανέφερε επίσης. Πρόκειται για ένα μεγάλο έργο, είπε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, που ανάμεσα σε πολλά άλλα, θα δώσει ουσιαστικές λύσεις στις ανάγκες των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής, ενώ την ίδια στιγμή θα αποσυμφορήσει και το Γενικό Νοσοκομείο Πάφου.

Όπως ξέρετε, το Σάββατο επισκέφθηκα για τρίτη φορά την ακριτική Τηλλυρία, ανέφερε, και έλαβα το αίσθημα ότι οι ακρίτες εκεί αναμένουν με μεγάλη προσμονή το έργο του νέου νοσοκομείου της Πόλης Χρυσοχούς.

Επαναλαμβάνω ότι στόχος μας είναι να απολαμβάνει ο πολίτης τις ίδιες υπηρεσίες υγείας, είτε ζει στη Λευκωσία, είτε στην Πάφο, είτε στην ακριτική Τηλλυρία, κατέληξε.