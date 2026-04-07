Η προσπάθεια εκσυγχρονισμού της Εθνικής Φρουράς δεν αφορά μόνο τα οπλικά συστήματα, αλλά η προσέγγιση είναι ολιστική και φτάνει μέχρι και την διατροφή των στρατιωτών σε περιόδους εκστρατείας. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια έχει συναφθεί από το προηγούμενο διάστημα, σύμβαση με εξειδικευμένη εταιρεία από το εξωτερικό, η οποία προμηθεύει το στράτευμα με γεύματα έτοιμα προς κατανάλωση (MREs – Meals Ready to Eat) στα πρότυπα άλλων νατοϊκών στρατών.

Πρόκειται για ένα πακέτο διατροφής το οποίο παρέχει στον μαχητή όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεται για 24ώρες. Παρέχουν υψηλή θερμιδική αξία συνήθως 3,200 – 4,200 θερμίδες ανά συσκευασία, ώστε να καλύπτουν τις αυξημένες ενεργειακές ανάγκες των στρατιωτών. Περιλαμβάνουν κύριο φαγητό, συνοδευτικά, σνακ, επιδόρπιο και ρόφημα, καθώς και αξεσουάρ όπως κουτάλι, χαρτοπετσέτα και μερικές φορές θερμαντικό στοιχείο χωρίς φωτιά.

Είναι σχεδιασμένα να έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής, να αντέχουν σε ακραίες θερμοκρασίες και να καταναλώνονται χωρίς μαγείρεμα και κάθε συσκευασία έχει βάρος περίπου δύο κιλά. Προσφέρουν ισορροπημένη διατροφή, αφού διαθέτουν πρωτεΐνη σε κρέας, υδατάνθρακες, σοκολάτα αλλά και φυστικοβούτυρο.

Τι θα γίνει με τις υφιστάμενες τροφές της Εθνικής Φρουράς

Η προσέγγιση της Εθνικής Φρουράς, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τη διατροφή και τη σίτιση των στελεχών και των εθνοφρουρών, βασίζεται στην αρχή ότι τίποτα δεν πρέπει να πηγαίνει χαμένο. Ήδη η προμήθεια των νέων MREs μπορεί να αντικαταστήσει τα προηγούμενα κιβώτια σίτισης, ωστόσο, πρέπει πρώτα να ολοκληρωθεί ο κύκλος κατανάλωσης των υφιστάμενων αποθεμάτων, τα οποία θα αντικαθίστανται σταδιακά. Τα νέα γεύματα θα προμηθευτεί και η εφεδρεία στο σύνολο της.