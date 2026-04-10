Την κατανυκτική ατμόσφαιρα της Μεγάλης Παρασκευής θα μοιραστεί πλήθος πιστών στη συνάντηση επιταφίων στη Γέφυρα της Πλατείας Ελευθερίας, σήμερα στις 21:30.

Ο Δήμος Λευκωσίας και οι Ιεροί Ναοί Παναγίας Φανερωμένης, Αρχαγγέλου Μιχαήλ Τρυπιώτη και Αγίου Σάββα θα πραγματοποιήσουν και φέτος το έθιμο της συνάντησης των επιταφίων στη γέφυρα της Πλατείας Ελευθερίας, μετά την περιφορά των επιταφίων στην εντός των τειχών πόλη.

Της περιφοράς των Επιταφίων θα ηγούνται οι ιερείς και οι εκκλησιαστικές επιτροπές των ναών, συνοδευόμενοι από πολιτειακές, δημοτικές και στρατιωτικές αρχές, με την παρουσία και προεξάρχοντας του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Νιτρίας και Εξάρχου του Πατριαρχείου Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής εν Κύπρω, κ. Νικόδημου.

Ο Επιτάφιος του Ιερού Ναού Παναγίας Φανερωμένης θα μεταφερθεί από άγημα του Παγκυπρίου Συνδέσμου Εφέδρων Καταδρομέων, με τη συνοδεία της Φιλαρμονικής της Αστυνομίας Κύπρου και τη συμμετοχή μελών του 76ου Συστήματος Προσκόπων Στροβόλου.

Ο Επιτάφιος του Ιερού Ναού Αρχαγγέλου Μιχαήλ Τρυπιώτη θα μεταφερθεί από το 40ό Σύστημα Προσκόπων Έγκωμης, με τη συνοδεία της μπάντας του 71ου Συστήματος Προσκόπων Καϊμακλίου.

Ο Επιτάφιος του Ιερού Ναού Αγίου Σάββα θα συνοδεύεται από το 107ο Σύστημα Προσκόπων Λυκαβηττού.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, ύμνους θα ψάλλουν οι Πρωτοψάλτες των εκκλησιών με τις χορωδίες τους, ενισχύοντας το κατανυκτικό κλίμα της βραδιάς.

Καλούμε το κοινό να τιμήσει την ιερή αυτή παράδοση συνάντησης των Επιταφίων, η οποία αποτελεί σημείο συνένωσης της πίστης και της παράδοσης για την πόλη της Λευκωσίας.