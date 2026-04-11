Η Πυροσβεστική Υπηρεσία ανταποκρίθηκε στις χθές Τρίτη (11/04), στις 12:16 σε κλήση της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων στη Λάρνακα για διάσωση ατόμου, το οποίο τραυματίστηκε μετά από πτώση από ύψος περίπου δύο μέτρων από διώροφη υπό ανέγερση ξύλινη κατοικία.

Μέλη της Πυροσβεστικής μετέφεραν το τραυματισμένο άτομο με τη χρήση σχοινιών και φορείου από τον δεύτερο όροφο στο ισόγειο, όπου παραλήφθηκε από πλήρωμα ασθενοφόρου. Ακολούθως, μεταφέρθηκε στο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών του Νοσοκομείου Λάρνακας.

Στο περιστατικό ανταποκρίθηκαν ομάδα και όχημα διάσωσης.