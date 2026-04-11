Ο επιχειρηματίας Αντώνης Λατούρος αναφέρει σε γραπτή δήλωση του ότι η αναφορά στο επώνυμο «Λατούρος» στην κατάθεση του Μακάριου Δρουσιώτη για την υπόθεση «Σάντης», δεν αφορά το πρόσωπο του.

Σε σχέση με δημοσιεύματα που αφορούν την υπόθεση «Σάντη» και τα οποία προέκυψαν από τη δημοσιοποίηση της κατάθεσης του κ. Μακάριου Δρουσιώτη, στα οποία περιλαμβάνεται αναφορά στο επώνυμο «Λατούρος», επιθυμώ να διευκρινίσω τα εξής:

Το πρόσωπο που αναφέρεται δεν είμαι εγώ. Δεν έχω καμία απολύτως σχέση με την εν λόγω υπόθεση, ούτε γνωρίζω οποιοδήποτε από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα.

Δεδομένου ότι το επώνυμο «Λατούρος» είναι ιδιαίτερα σπάνιο στην Κύπρο, η συγκεκριμένη αναφορά δημιουργεί εύλογη σύγχυση στο κοινό και ενδέχεται να προκαλέσει εσφαλμένες εντυπώσεις εις βάρος μου, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο.

Η αναφορά αυτή προκύπτει από ισχυρισμούς που περιλαμβάνονται στην εν λόγω κατάθεση, χωρίς οποιαδήποτε ταυτοποίηση του προσώπου μου.