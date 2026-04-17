Διακοπές ρεύματος σε αρκετές περιοχές της Κύπρου προκάλεσε η απότομη συννεφιά, η οποία έθεσε εκτός λειτουργίας το σύστημα παραγωγής φωτοβολταϊκών.

Μιλώντας στο philenews, η εκπρόσωπος Τύπου της ΑΗΚ, Χριστίνα Παπαδοπούλου, ανέφερε ότι η ξαφνική απουσία ηλιοφάνειας είχε ως αποτέλεσμα να σταματήσει η παραγωγή από τα φωτοβολταϊκά, την ώρα που η ζήτηση παρέμεινε αυξημένη, δημιουργώντας ανισορροπία στο σύστημα.

Όπως εξήγησε, σε τέτοιες περιπτώσεις το σύστημα προχωρεί άμεσα σε αποκοπή καταναλωτών, μέχρι να αποκατασταθεί η ισορροπία μεταξύ παραγωγής και ζήτησης και να μπουν μονάδες παραγωγής με υγρά καύσιμα.

Σύμφωνα με την ίδια, το πρόβλημα διήρκεσε μόλις λίγα λεπτά και πλέον η ηλεκτροδότηση έχει αποκατασταθεί για όλους.