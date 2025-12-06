Δωρεάν για όλους τους αναγνώστες επετειακή έκδοση 220 σελίδων, πλούσια σε οπτικό υλικό και μαρτυρίες. Σήμερα Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου 2025, στα γενέθλια της ιστορικής εφημερίδας.

Εδώ και 70 χρόνια πορεύεται δίνοντας τις δικές του μάχες στον χώρο των ΜΜΕ ο «Φ», με γνώμονα πάντοτε την υπόσχεση που είχε δώσει στους αναγνώστες του από το πρώτο του φύλλο, στις 7 Δεκεμβρίου 1955: «Εις την υπηρεσίαν του Κυπριακού λαού».

Γι’ αυτό και επιλέγηκε η συγκεκριμένη ρήση για τον τίτλο του επετειακού λευκώματος που θα διανεμηθεί στους αναγνώστες με τον κυριακάτικο «Φιλελεύθερο», στις 7 Δεκεμβρίου 2025, ημέρα που η εφημερίδα έχει τα γενέθλιά της.

Εξηγώντας το σκεπτικό πίσω από την έκδοση λευκώματος, ο εκδότης Νίκος Χρ. Παττίχης αναφέρει στον πρόλογο:

«Ήταν εκ των ων ουκ άνευ η έκδοση αυτού του βιβλίου και η δωρεάν διανομή του στους χιλιάδες αναγνώστες του ‘Φ’ της Κυριακής, στις 7 Δεκεμβρίου 2025, με τη γενναιόδωρη στήριξη της εταιρείας ΧΜ, την οποία ευχαριστούμε θερμά. Δύο είναι οι βασικότεροι λόγοι για την υλοποίηση της παρούσας έκδοσης: Πρώτον, για να μνημονεύσουμε όλους όσοι έβαλαν το δικό τους λιθαράκι, στελέχη, δημοσιογράφους, μέλη του διοικητικού και τεχνικού προσωπικού. Και δεύτερον, για να αποτιμήσουμε τη μέχρι σήμερα πορεία του Δημοσιογραφικού Οργανισμού ‘Ο Φιλελεύθερος’».

Εντυπωσιάζει η εξέλιξη του «Φιλελεύθερου» από μια ολιγοσέλιδη εφημερίδα των έξι σελίδων αρχικά σε συγκρότημα ΜΜΕ, πολυεπίπεδο και πολυθεματικό, με δεκάδες τίτλους περιοδικών στο ενεργητικό του, τρεις ραδιοφωνικούς σταθμούς, διαδικτυακές πύλες, ηλεκτρονικές εφαρμογές κ.λπ.

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο συγγραφέας του βιβλίου, Χρύσανθος Χρυσάνθου, ίσως πραγματικά έφερε γούρι η απόφαση του Νίκου Χρ. Παττίχη, παππού του νυν εκδότη, που προτίμησε να περάσει τη μέρα της ονομαστικής του εορτής, στις 6 Δεκεμβρίου 1955, στο τυπογραφείο «Κόσμος» αντί στο σπίτι του για να υποδεχθεί φίλους επισκέπτες με δώρα και ευχές. Ήταν το όραμά του, από τότε που αποφοίτησε από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και επέστρεψε στην Κύπρο, το 1932, να εκδώσει πρωινή καθημερινή εφημερίδα. Προηγούμενες εκδοτικές του απόπειρες ήταν βραχύβιες, με εξαίρεση την εφημερίδα «Εσπερινή», το 1937, που ήταν η πρώτη καθημερινή απογευματινή εφημερίδα στην Κύπρο. Παρά τις αντίξοες συνθήκες, την εποχή του απελευθερωτικού αγώνα 1955-1959, ο Νίκος Χρ. Παττίχης δικαιώθηκε για την τόλμη του και το ρίσκο που πήρε.

Έκτοτε ο «Φιλελεύθερος» είχε ανεκτίμητη συμβολή σε όλους τους αγώνες του κυπριακού λαού: εναντίον της αποικιοκρατίας το 1955-1959 για την ελευθερία της Κύπρου, εναντίον της χούντας για προάσπιση της Δημοκρατίας από τρομοκρατικές οργανώσεις, όπως το Εθνικό και η ΕΟΚΑ Β, για προστασία του τόπου μας από ξένες επιβουλές, ενώ από το 1974 για απαλλαγή από τον βραχνά της τουρκικής κατοχής.

Αντιμετώπισε πολλές δυσκολίες και κινδύνους για να φτάσει στην καταξίωση ο «Φιλελεύθερος» έχοντας διαδοχικά τρεις γενιές στο πηδάλιο. Αρχικά ήταν ο ιδρυτής Νίκος Χρ. Παττίχης και αργότερα ο γιος του, Χριστόφορος Παττίχης. Τη δεκαετία του 1980 ο Χριστόφορος Παττίχης οδήγησε τον «Φιλελεύθερο» στη νέα εποχή της σύγχρονης τεχνολογίας με την «όφσετ» εκτύπωση, αφήνοντας στο μουσείο της Ιστορίας τις λινοτυπικές και το υγροποιημένο καυτό μολύβι.

Τον διαδέχθηκαν οι Μυρτώ Μαρκίδου και Νίκος Χρ. Παττίχης, εγγονοί του ιδρυτή, οι οποίοι εκτόξευσαν τον «Φιλελεύθερο» σε δυσθεώρητα ύψη για τα δεδομένα της Κύπρου, την εποχή της ψηφιακής τεχνολογίας.

Ο «Φ», γιορτάζοντας τα 70χρονά του, ανοίγει νέο κεφάλαιο στην ιστορία του με εφαλτήριο τη στρατηγική συνεργασία με τον επιτυχημένο Κύπριο επιχειρηματία Κώστα Κλεάνθους, ο οποίος συμμερίστηκε κοινά οράματα με τον Νίκο Χρ. Παττίχη για το μέλλον του Δημοσιογραφικού Οργανισμού, αλλά και για την αποστολή των ΜΜΕ γενικότερα. Έχουν ήδη καταρτιστεί συγκεκριμένοι σχεδιασμοί, που σταδιακά υλοποιούνται.

Όλη η ιστορική πορεία του «Φ» μέχρι τις μέρες μας παρατίθεται επιγραμματικά στο βιβλίο «70 χρόνια Ο Φιλελεύθερος. Εις την υπηρεσίαν του Κυπριακού λαού», σε έρευνα, συγγραφή και επιμέλεια Χρύσανθου Χρυσάνθου, καλλιτεχνική επιμέλεια Μιχάλη Μίθηλλου και δημιουργική εκτέλεση Νίκης Ανδρέου. Το βιβλίο περιέχει πλούσιο οπτικό υλικό, ντοκουμέντα και φωτογραφίες, καθώς επίσης αποκαλυπτικές μαρτυρίες για τις εσωτερικές διεργασίες στον Οργανισμό στην πορεία ανάπτυξής του και τη σχέση του με την κυπριακή κοινωνία.

Το βιβλίο αποτελεί ένα μικρό συμβολικό δώρο προς όλους, ιδιαίτερα προς τους πιστούς αναγνώστες του «Φ», προς όλους εκείνους που όταν αναφέρεται ο «Φ» ανταποκρίνονται θετικά, λέγοντας: «Α, είναι η εφημερίδα μου! Την έφερνε σπίτι ο πατέρας μου από την πρώτη μέρα που εκδόθηκε». Ο «Φ» διαφυλάσσει αυτή τη διαχρονική σχέση αγάπης, εκτίμησης και εμπιστοσύνης ως κόρη οφθαλμού, όπως διαφαίνεται και από το μεστό περιεχόμενο της επετειακής έκδοσης.