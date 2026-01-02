Τίτλους τέλους έβαλαν τα μουσικά κανάλια του MTV σε πολλές χώρες, κλείνοντας με τον ίδιο συμβολικό τρόπο που είχαν ξεκινήσει πριν από περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες: μεταδίδοντας το εμβληματικό τραγούδι «Video Killed the Radio Star» των The Buggles.

Η Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν οι πρώτες χώρες που αποχαιρέτησαν τα MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV και MTV Live, με τα κανάλια να διακόπτουν οριστικά τη λειτουργία τους στο τέλος του 2025. Σύμφωνα με το BBC, το κλείσιμο επηρεάζει επίσης τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Αυστρία, την Πολωνία, την Ουγγαρία, την Αυστραλία και τη Βραζιλία.

Το MTV έκανε πρεμιέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες την 1η Αυγούστου 1981 και έξι χρόνια αργότερα, τον Αύγουστο του 1987, επεκτάθηκε στην Ευρώπη με την έναρξη του MTV Europe. Το ξεκίνημά του σηματοδότησε μια πολιτισμική επανάσταση, φέρνοντας στο προσκήνιο τη μουσική εικόνα μέσα από βιντεοκλίπ καλλιτεχνών όπως ο Prince, η Whitney Houston και ο George Michael.

Ωστόσο, εδώ και περισσότερα από δέκα χρόνια, το κεντρικό κανάλι του MTV σε αυτές τις αγορές είχε πάψει να προβάλλει καθημερινά μουσικά βίντεο, στρέφοντας το ενδιαφέρον του κυρίως σε reality προγράμματα, ακολουθώντας τις μεταβαλλόμενες συνήθειες του κοινού. Τα μουσικά βίντεο περιορίστηκαν στα θεματικά κανάλια, με εξαίρεση διοργανώσεις όπως τα MTV European Music Awards.

Το κλείσιμο των μουσικών καναλιών πραγματοποιήθηκε με έναν έντονα συμβολικό αποχαιρετισμό. Το MTV Music, το βασικό μουσικό κανάλι του δικτύου, επέλεξε να κλείσει παίζοντας το «Video Killed the Radio Star», το πρώτο τραγούδι που είχε μεταδοθεί ποτέ από το MTV το 1981. Τη στιγμή που το κανάλι έβγαινε εκτός αέρα κατέγραψε σε βίντεο ο δημοσιογράφος του BBC Τζόνο Ριντ, το οποίο ανάρτησε στην πλατφόρμα X. Κάθε κανάλι επέλεξε διαφορετικό τελευταίο βίντεο, με το MTV 90s να αποχαιρετά το κοινό του με το «Goodbye» των Spice Girls.

Πλέον, όσοι προσπαθούν να συντονιστούν σε αυτά τα κανάλια βλέπουν μια επαναλαμβανόμενη εικόνα με τα λογότυπά τους και μια ενημερωτική λεζάντα που τους παραπέμπει στο βασικό κανάλι, MTV HD, για πρόσβαση σε περιεχόμενο του brand.

Ούτε το MTV ούτε η μητρική του εταιρεία, Paramount Skydance, έχουν σχολιάσει επίσημα το μέλλον του δικτύου στις Ηνωμένες Πολιτείες.

On August 1st, 1981, at 12:01 AM EST, the MTV channel was officially launched nationwide in the USA, with the spoken words of “Ladies and gentlemen, rock and roll,” followed by the MTV theme song, and then followed by MTV’s first music video: “Video Killed the Radio Star” by the… pic.twitter.com/L6uEb52IpT December 6, 2025

Σε συνέντευξή της στο PEOPLE το 2025, η πρώην VJ και τηλεοπτική περσόνα του MTV, Daisy Fuentes, μίλησε με ειλικρίνεια για τη μετάβαση αυτή. «Ενώ είναι λίγο λυπηρό, η αλήθεια είναι ότι ήταν λυπηρό εδώ και καιρό», ανέφερε. «Το MTV είχε τη στιγμή του και μια ιστορία που δεν πρόκειται να επαναληφθεί. Είναι ώρα για αλλαγή».

Όπως τόνισε, τόσο οι άνθρωποι όσο και τα brands οφείλουν να εξελίσσονται. «Όλοι αλλάζουμε. Πρέπει να εξελισσόμαστε. Ελπίζω να υπάρξει μια άλλη εκδοχή του MTV, όπως υπάρχει και μια άλλη εκδοχή του εαυτού μας. Ο κόσμος έχει αλλάξει πάρα πολύ».

Για πολλούς, το τέλος των μουσικών καναλιών του MTV δεν είναι απλώς μια επιχειρηματική απόφαση, αλλά το κλείσιμο ενός ιστορικού κεφαλαίου της ποπ κουλτούρας — ενός μέσου που διαμόρφωσε γενιές, καθόρισε αισθητικές και απέδειξε, ήδη από το πρώτο του τραγούδι, ότι η εικόνα μπορεί να αλλάξει τη μουσική για πάντα.

cnn.gr