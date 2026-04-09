Αν ισχύουν όσα βλέπουν το φως της δημοσιότητας, τότε ΗΠΑ και Ισραήλ αποχωρούν από το Ιράν έχοντας υποστεί ταπεινωτική ήττα. Χωρίς να ρίξουν το καθεστώς, χωρίς να «απελευθερώσουν» τον περσικό λαό, χωρίς να επιβάλουν τη δική τους ημερήσια διάταξη. Ο παλιάτσος που κυβερνά τον πλανήτη, με τις διπολικές του δηλώσεις, θα διαπραγματευτεί τους όρους του Ιράν, τον πολιτισμό του οποίου θα κατέστρεφε πριν μερικές ώρες.

Δηλαδή, θα διαπραγματευτεί στη βάση της πλήρους αποχώρησης των αμερικανικών στρατευμάτων από τις περιφερειακές τους βάσεις, στην εκεχειρία όλων των μετώπων, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, έστω κι αν ο σφαγέας Νετανιάχου θέλει να συνεχίσει τους βομβαρδισμούς αμάχων, αλλά και άρση οικονομικών κυρώσεων για το Ιράν.

Εν τω μεταξύ, ο ίδιος ο Τραμπ, στην πρώτη του αντίδραση μετά την ανανέωση της εκεχειρίας, μιλά για «παγκόσμια ειρήνη» και «πολλά χρήματα», αλλά και για τη «χρυσή εποχή της Μέσης Ανατολής». Στο διά ταύτα, δεν ήταν τελικά σκοπός η πτώση του καθεστώτος, όπως μας έλεγαν οι σφαγείς της εποχής, αλλά η… ανοικοδόμηση του Ιράν ως έχει. Είναι δυνατόν κάποιοι να εναποθέτουν τις ελπίδες τους σε αυτόν τον παρανοϊκό;

ΑΛ.ΜΙΧ.