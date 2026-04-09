Αν τελικά διαπιστωθεί ότι τα μηνύματα που κατείχε η λεγόμενη Σάντη και τα έδωσε δεξιά και αριστερά είναι ψεύτικα, τότε θα βρισκόμαστε σε μια άνευ προηγουμένου κατάσταση με διάδοση fake news για τα οποία κάποιοι θα μείνουν εκτεθειμένοι. Αν όμως φανεί ότι είναι γνήσια ή έστω κάποια εξ αυτών, τότε τα πράγματα παίρνουν άλλη τροπή και θα πρέπει να διοριστούν τάχιστα ποινικοί ανακριτές.

Ο χειρισμός της Κυβέρνησης να εξεταστούν πρώτα τα sms είναι ορθός αφού όλα στηρίζονται σε αυτά τα μηνύματα. Τα περί συγκάλυψης και διαρροών που άρχισαν να λέγονται είναι παραμύθια της Χαλιμάς.

Τι έχει να κρύψει η Αστυνομία ή η Κυβέρνηση; Ή θα έπρεπε να αποκρυβεί το γεγονός ότι η Σάντη κατέθεσε πως τα μηνύματα δεν είναι γνήσια; Ο καθένας πλέον λέει ό,τι θέλει. Δυστυχώς χάσαμε το μέτρο.

ΜΙΧ.