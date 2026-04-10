Από τις 30 Μαρτίου, όταν ο Μακάριος Δρουσιώτης αποφάσισε να δημοσιεύσει τους ισχυρισμούς του, στην πολύκροτη υπόθεση της «Σάντη», ολόκληρη η κοινωνία παρακολουθεί, διερωτάται και κρίνει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η όλη υπόθεση μοιάζει σαν ρωμαϊκό αιματηρό θέαμα στο Κολοσσαίο, χωρίς να ενδιαφέρει τους χιλιάδες σχολιαστές, ούτε για τις οικογένειες των εμπλεκομένων ούτε καν για τα παιδιά τους που ενδεχομένως να παρακολουθούν τα πάντα.

Μάλιστα κάποιοι διαδικτυακοί ερευνητές – σχολιαστές – δικαστές προκρίνουν σαν λύση για να «τελειώνουμε με το μυστήριο», τη διενέργεια τεστ DNA στα παιδιά των εμπλεκομένων για να διαφανεί η αλήθεια. Όσο σουρεάλ και αν ακούγεται θα το επαναλάβω. Γράφουν και ζητούν δημόσια, άγνωστοι σχολιαστές σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, να γίνει τεστ DNA σε παιδιά και ανθρώπους που μέχρι πριν 2 εβδομάδες δε γνώριζαν για την ύπαρξη τους. Και μάλιστα, «εάν δε γίνει αυτό τότε επιχειρείται προσπάθεια συγκάλυψης».

Έχει χαθεί το μέτρο.

Π.Αν