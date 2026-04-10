Όταν το βράδυ της 30ης Μαρτίου ο Μακάριος Δρουσιώτης δημοσίευσε τη μακροσκελή ανάρτηση του με τίτλο «Το σκοτεινό πρόσωπο του Κράτους Δικαίου στην Κύπρο», η κυπριακή κοινωνία είχε μπροστά της κάποιες πολύ σοβαρές αναφορές. Τα κατ’ ισχυρισμό γεγονότα τα οποία ο ερευνητής δεν συνέδεε απαραίτητα με άμεσο τρόπο, παρουσιάστηκαν με ροή σαν μια ακόμα ιστορία γραμμένη σε βιβλίο του.

Σε αυτές τις 11 μέρες που μεσολάβησαν μέχρι σήμερα, έγιναν, ακούστηκαν και γράφτηκαν πολλά. Ισχυρισμοί, κατηγορίες, βαρύγδουπες δηλώσεις, καθώς και πραγματικά γεγονότα, τα οποία αν ληφθούν υπόψη χωρίς ερμηνείες και συμπεράσματα, από μόνα τους αλλάζουν την αρχική εικόνα του αφηγήματος.

Το philenews επιχειρεί σήμερα να εστιάσει στην παράθεση κάποιων -κατά την κρίση μας- σημαντικών σημείων που προέκυψαν. Χωρίς ερμηνείες ή συμπεράσματα, αλλά μόνο με πραγματικά γεγονότα τα οποία επεξηγούνται επαρκώς. Απώτερος σκοπός η συμβολή στην αποσαφήνιση των δεδομένων στα μάτια της κοινής γνώμης, ως έχουν αυτή τη στιγμή. Μέσα από την παράθεση των σημείων αυτών, υποδεικνύονται κάποια ερωτήματα ή σκιές σε σχέση με σημεία που διατυπώνονται ή ερμηνεύονται με συγκεκριμένο τρόπο στο αρχικό αφήγημα, όπως αυτό παρουσιάστηκε.

Ξεκαθαρίζεται ότι τα πιο κάτω σημεία παρατίθενται στο πλαίσιο μιας καθαρά δημοσιογραφικής προσπάθειας για σωστή ενημέρωση του κοινού, προβληματισμό και φιλτράρισμα πληροφοριών. Δεν έχουν σκοπό να πλήξουν ή να καταρρίψουν το αφήγημα κανενός. Αυτό το οποίο θα διαλευκάνει την εικόνα και θα καθορίσει τις εξελίξεις είναι το αποτέλεσμα των εξετάσεων, που θα απαντήσει στο κρίσιμο ερώτημα αν τα μηνύματα, όλα ή μέρος τους, είναι γνήσια ή κατασκευασμένα.

Σημείο 1: Τα περί παιδεραστίας

Το κείμενο με τις καταγγελίες του Μακάριου Δρουσιώτη αρχίζει με την αφήγηση μιας κατ’ ισχυρισμόν υπόθεσης παιδεραστίας. Ο πρώην δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου, Μιχαλάκης Χριστοδούλου, φέρεται να κακοποίησε σεξουαλικά τη «Σάντη» από τα 10 της χρόνια, να τη βίασε στα 13 και να την άφησε έγκυο στα 16.

Πρέπει όμως να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι η επονομαζόμενη «Σάντη» ανακρινόμενη από την Αστυνομία Κύπρου απέρριψε τα περί παιδεραστίας, χωρίς βεβαίως να αποκλείεται το ενδεχόμενο να το έπραξε υπό το κράτος φόβου ή πιέσεων. Επιπλέον, από τα 150 και πλέον μηνύματα από το αρχείο της «Σάντης» τα οποία έχει στην κατοχή του ο «Φ» και ο δημοσιογράφος Φάνης Μακρίδης, δεν εντοπίστηκε οτιδήποτε που να στηρίζει τους ισχυρισμούς περί παιδεραστίας.

Σημείο 2: Τα παιδιά της «Σάντης»

Μακάριος Δρουσιώτης και Νίκος Κληρίδης μίλησαν για βιασμό της «Σάντης» από τα 12-13 της χρόνια. Σύμφωνα με την αρχική αφήγηση του ερευνητή, ο οποίος επικαλείται την «Σάντη», στα 16 της χρόνια ο πρώην δικαστής την άφησε έγκυο. Αναφέρεται επίσης ότι οι δύο τους απέκτησαν μαζί συνολικά τρία παιδιά, το ένα εκ των οποίων πέθανε από λευχαιμία. Αυτό έρχεται σε αντίφαση με δηλώσεις του Νίκου Κληρίδη στον «Πολίτη», ο οποίος παρουσίασε την «Σάντη» τη δεδομένη στιγμή ως μια 45χρονη μάνα τριών ανήλικων παιδιών. Εύλογα αιωρείται το ερώτημα πώς μια γυναίκα που έμεινε έγκυος το πρώτο παιδί στα 16 της χρόνια είναι σήμερα 45 ετών και έχει τρία ανήλικα παιδιά. Στη μόνη περίπτωση που κάτι τέτοιο θα έβγαζε νόημα, είναι αν το παιδί που πέθανε από λευχαιμία ήταν το πρώτο (το οποίο έκανε στα 16-17) και στη συνέχεια πέρασαν 11 χρόνια μέχρι να κάνει το δεύτερο ώστε σήμερα αυτό να είναι κάτω των 18 ετών.

Σημείο 3: Η αυθεντικότητα των μηνυμάτων

Ο Μακάριος Δρουσιώτης ισχυρίζεται ότι τον Απρίλιο του 2023 συναντήθηκε με τη «Σάντη» μετά από δικό της αίτημα, αφού ήθελε να του μεταφέρει το αίτημα της να γράψει ο ίδιος την ιστορία της. Βάσει του αφηγήματος Δρουσιώτη, σε εκείνη τη συνάντηση, η «Σάντη» φέρεται να του επιβεβαίωσε την αυθεντικότητα των μηνυμάτων.

Αντίθετα, ενώπιον των ανακριτών η «Σάντη» φέρεται να κατέθεσε ότι τα μηνύματα ήταν κατασκευασμένα από την ίδια. Εδώ πρέπει να σημειωθεί εκ νέου, ότι δεν παραβλέπεται το ενδεχόμενο η κατάθεση της να έγινε υπό το κράτος φόβου.

Σημείο 4: Τα μηνύματα Παπαδάκη-Χριστοδούλου και ο δικανικός έλεγχος

Το πρώτο κομμάτι από τη μεγάλη και πολύκροτη ιστορία που δημοσίευσε ο Μακάριος Δρουσιώτης, στηριζόταν σε μεγάλο βαθμό σε μηνύματα που φέρεται να αντάλλαζε ο πρώην δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου με τον Δημήτρη Παπαδάκη. Την περασμένη Τετάρτη, ο τέως ευρωβουλευτής, σε δημοσιογραφική διάσκεψη, έδωσε στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα της δικανικής εξέτασης που διενήργησε ο πραγματογνώμονας Αλέξης Μαύρος στις τρεις τηλεφωνικές συσκευές, που χρησιμοποίησε από το 2019 μέχρι το 2026.

Ο δικανικός έλεγχος, σύμφωνα με τον επιστήμονα, έδειξε «πέραν πάσης τεχνολογικής αμφιβολίας» ότι δεν εστάλησαν τα μηνύματα που δημοσίευσε ο Μακάριος Δρουσιώτης από τις συσκευές του Δημήτρη Παπαδάκη που εξετάστηκαν. Όπως εξήγησε ο Αλέξης Μαύρος, χρησιμοποιήθηκαν ως λέξεις κλειδιά τα ονόματα των δύο προσώπων που φέρονται να αντάλλαξαν τα μηνύματα, χαρακτηρισμοί όπως το «άρχοντα μου» που φέρεται να χρησιμοποίησε ο Παπαδάκης απευθυνόμενος στον Χριστοδούλου, καθώς και οι πιθανοί αριθμοί τηλεφώνου. «Έγινε αναζήτηση χωρίς κανένα αποτέλεσμα», υπογράμμισε ο Αλέξης Μαύρος. Εξήγησε επιπρόσθετα ότι στο σενάριο που τα μηνύματα διαγράφηκαν και δεν μπορούσαν να τα βρουν, θα εντόπιζαν έστω μια ένδειξη στο ιστορικό των συσκευών ότι εκείνη τη δεδομένη στιγμή όπου αναγράφεται στα στιγμιότυπα οθόνης, ο Δημήτρης Παπαδάκης έστελνε μηνύματα. Κάτι που δεν συνέβη. Όσον αφορά τη φράση «άρχοντα μου», ο Αλέξης Μαύρος διαβεβαίωσε ότι από την εξέταση 73.000 μηνυμάτων σε συνομιλίες, ο Δημήτρης Παπαδάκης δεν την χρησιμοποίησε ούτε μια φορά.

Σημειώνεται ότι διάφοροι από τους ισχυρισμούς Δρουσιώτη στηρίζονται σε μηνύματα που ο ίδιος υποστηρίζει ότι αντάλλαξαν οι Παπαδάκης και Χριστοδούλου. Ένα παράδειγμα η φερόμενη προσωπική σχέση του τέως Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη με τον Ταλ Ντίλιαν, διευθυντή της εταιρείας που διαχειριζόταν το μαύρο βαν. Ο Μακάριος Δρουσιώτης ερμηνεύοντας δύο μηνύματα που αντάλλαξαν ο Δημήτρης Παπαδάκης με τον Μιχαλάκη Χριστοδούλου, καταλήγει στο συμπέρασμα για προσωπική σχέση και απευθείας επικοινωνία του Αναστασιάδη με τον Ντίλιαν. Χωρίς να παίρνουμε θέση για το κατά πόσο οι δύο άνδρες είχαν πράγματι προσωπική σχέση, αν τα μηνύματα δεν είναι γνήσια, όπως υποστηρίζει ο πραγματογνώμονας Αλέξης Μαύρος, τότε δεν μπορεί να τεκμηριωθεί μέσω εκείνων αυτή η κατ’ ισχυρισμό προσωπική επαφή.

Σημείο 5: Τα λάθη στο excel και η φωτογραφία με τις δεσμίδες

Κατά το αφήγημα Δρουσιώτη, περί τον Ιούλιο του 2020 η περιβόητη «Αδελφότητα» αποφάσισε να εξαγοράσει τη σιωπή της ο ιδιώτης πραγματογνώμονας Αλέξης Μαύρος και να τη βαφτίσει μέλος της. Η απόφαση αυτή φέρεται να λήφθηκε υπό τον φόβο ότι η «Σάντη» θα κατέδιδε τον Χριστοδούλου. Γίνεται λόγος για έμβασμα 850.000 ευρώ σε λογαριασμό του Χριστοδούλου, τα οποία θα έφθαναν «λίγα λίγα» στην Κύπρο, σε μετρητά. Σύμφωνα με τον Δρουσιώτη, η μια δόση έφτασε στη «Σάντη» σε βαλίτσα και χρηματοκιβώτιο, συνοδευόμενη από ένα σημείωμα που έγραφε: «Σάντη, 250.000, Από Μιχάλη».

Σε μεταγενέστερη ανάρτηση του ο Μακάριος Δρουσιώτης δημοσίευσε φωτογραφίες από ένα αρχείο excel, μετρητά χρήματα και το σημείωμα με τις 250.000 που αναφέρεται πιο πάνω. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τέθηκε θέμα αυθεντικότητας της κατάστασης λογαριασμού τράπεζας, λόγω συντακτικών λαθών. Σημειώνεται ωστόσο ότι, σύμφωνα με κάποιους ειδικούς, τα λάθη δεν αποκλείεται να ήταν αποτέλεσμα κάποιας μετατροπής από ένα είδος αρχείου σε άλλο. Εδώ πρέπει επίσης να επισημανθεί ότι θεωρείται απίθανο μετά την οικονομική κρίση του 2013 μια τράπεζα να δεχθεί μια κατάθεση χρημάτων σε τέτοιο ύψος χωρίς να ζητήσει παραστατικά. Αναφορικά με μια φωτογραφία δεσμίδων από μετρητά χρήματα, η ίδια εντοπίστηκε σε δημοσίευμα ολλανδικής ιστοσελίδας (20/12/21).

Σημείο 6: Οι εφαρμογές που κατασκευάζουν μηνύματα

Σε άλλη ανάρτησή του, ο Μακάριος Δρουσιώτης την 1η Απριλίου, δημοσίευσε κάποια μηνύματα τα οποία ισχυρίζεται ότι εστάλησαν από τον Δημήτρη Παπαδάκη. Σε εκείνα τα στιγμιότυπα οθόνης αναγράφεται το όνομα και το επίθετο του Δημήτρη Παπαδάκη, καθώς και ο αριθμός του τηλεφώνου του.

Την περασμένη Τετάρτη 8 Απριλίου, ο «Φ» αποκάλυψε ότι ήδη τα τρία στελέχη της ανακριτικής ομάδας έχουν εξετάσει ενδεχόμενο χρήσης ειδικής ψηφιακής εφαρμογής, με την οποία γίνεται καταρτισμός πλαστών μηνυμάτων. Όπως έγινε γνωστό ως προς το αν υπάρχουν τέτοιες εφαρμογές, εντοπίστηκαν στο διαδίκτυο πατενταρισμένα λογισμικά που χρησιμοποιούνται για ετοιμασία τέτοιων μηνυμάτων (Fake SMS – Fake Text Message). Σύμφωνα με περιγραφές, οι εν λόγω εφαρμογές παρέχουν τη δυνατότητα δημιουργίας πλαστών τηλεφωνικών μηνυμάτων. Δηλαδή, SMS που εμφανίζονται σαν να τα έστειλε ή να τα έλαβε κάποιος άλλος. «Μπορείς να φτιάξεις ολόκληρες συνομιλίες (SMS, MMS, ακόμα και φωνητικά) και να τις κάνεις να φαίνονται ρεαλιστικές» είναι μια χαρακτηριστική αναφορά περιγραφής τέτοιων εφαρμογών. Οι πληροφορίες που περιέχονταν στο δημοσίευμα του «Φ» δεν έμειναν ασχολίαστες από τον ερευνητή και συγγραφέα, ο οποίος διαμαρτυρήθηκε υποστηρίζοντας ότι οι αρχές προβαίνουν σε διαρροές στον Τύπο στη βάση ενός «προαποφασισμένου σεναρίου» ότι τα μηνύματα είναι πλαστά.

Ο Μακάριος Δρουσιώτης έχει κάθε δικαίωμα να πιστεύει ότι η Αστυνομία έχει ένα προαποφασισμένο σενάριο στο μυαλό της και γι’ αυτό κάνει σκόπιμες διαρροές. Ωστόσο, αυτό δεν αναιρεί το γεγονός ότι πράγματι αυτές οι εφαρμογές είναι υπαρκτές και κάλλιστα κάποια ή και όλα τα μηνύματα που κυκλοφορούν θα μπορούσαν να ήταν προϊόν τους. Είτε αυτό αρέσει ή βολεύει τον οποιονδήποτε εμπλεκόμενο, είτε όχι.

Σημείο 7: Ασυνέπεια με Προεδρικό και Χριστοδουλίδη

Ο Μακάριος Δρουσιώτης και ο δικηγόρος Νίκος Κληρίδης έθεσαν από την αρχή του αφηγήματος τη θέση ότι δεν εμπιστεύονται την Αστυνομία και την Νομική Υπηρεσία, αφού τις θεωρούν εμπλεκόμενες σε όλα όσα καταγγέλλουν. Μέχρι την περασμένη Τετάρτη, ο ερευνητής έδειχνε μέσα από τις τοποθετήσεις του να είχε προσδοκίες από τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Γνωστοποίησε επίσης ότι έστειλε στον Πρόεδρο αντίγραφο της δήλωσης του 34 σελίδων, υποστηριζόμενη από 137 τεκμήρια σε ηλεκτρονική μορφή, ώστε να έχει ιδία γνώση και να μπορέσει να πάρει αποφάσεις.

Μετά τις ανακοινώσεις Φυτιρή για αποστολή των τεκμηρίων στην Europol, ο Δρουσιώτης αμφισβήτησε την ανεξαρτησία της, λόγω απόσπασης αστυνομικών από τα κράτη που συμμετέχουν σε αυτή. Παράλληλα, κάλεσε τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη να δώσει απαντήσεις για φερόμενη πρόσληψη της «Σάντης» στο Προεδρικό αμέσως μετά την εκλογή του το 2023, καθώς και ως προς το κατά πόσο υφίσταται οποιαδήποτε εμπλοκή του ιδίου στα ζητήματα που τίθενται προς διερεύνηση. Εύλογα εγείρεται η απορία γιατί ο Μακάριος Δρουσιώτης εφόσον είχε τέτοια σοβαρή πληροφόρηση, δεν την συμπεριέλαβε εξ αρχής στις καταγγελίες του και το ανέφερε 10 μέρες μετά την πρώτη ανάρτηση.

Την ίδια στιγμή, με τις δημόσιες τοποθετήσεις του έδινε την εντύπωση ότι προσδοκούσε σε συγκεκριμένες αποφάσεις από πλευράς του Προέδρου. Όταν όμως οι ανακοινώσεις δεν ήταν αυτές που επιθυμούσε, προχώρησε στη δημοσιοποίηση μιας νέας πολύ σοβαρής καταγγελίας. Η τελευταία διαψεύστηκε αμέσως από πλευράς Κυβέρνησης. Την επόμενη μέρα, ο ερευνητής δεν προέβη σε κάποια νέα αποκάλυψη προς τεκμηρίωση της πληροφορίας που είχε δημοσιεύσει. Αντιθέτως, ανακοίνωσε ότι θα τηρήσει για μερικές μέρες αποχή αφού θα βρίσκεται εκτός Λευκωσίας για το Πάσχα και αρκέστηκε στο να γράψει ατεκμηρίωτα ότι «πλαστές και χαλκευμένες είναι οι διαβεβαιώσεις του κ. Χριστοδουλίδη πως ενδιαφέρεται να διερευνήσει».

Σημείο 8: Ασάφειες από τον Νίκο Κληρίδη

Ο Νίκος Κληρίδης μετά τις αποκαλύψεις Δρουσιώτη φιλοξενήθηκε πολλές φορές από διάφορες τηλεοπτικές εκπομπές, ενώ δηλώσεις έκανε και στο philenews. Αρκετές φορές έγινε αντιληπτό ότι οι ημερομηνίες που αναφέρονταν σε μια παρέμβασή του, διέφεραν με αυτές που έλεγε σε άλλες. Για παράδειγμα στις 3 Απριλίου είχε δηλώσει στο philenews και στον Μιχάλη Χατζηβασίλη ότι η «Σάντη» τον πλησίασε λίγο μετά τις αποκαλύψεις που έκανε το 2018 κατά τραπεζιτών και δικαστών. Σε άλλες του δηλώσεις στο ΡΙΚ και στον Τάσο Χριστοδούλου, υποστήριξε ότι γνώρισε την κοπέλα αρχές του 2020.

Σημείο 9: Η σιωπή όλων μέχρι σήμερα

Ακόμα ένα εύλογο ερώτημα που δημιουργείται από όσα είδαν μέχρι σήμερα το φώς της δημοσιότητας, αφορά την καθυστέρηση χρόνων για τις καταγγελίες, την ώρα που διάφορα άτομα είχαν εις γνώση και στην κατοχή τους το ηλεκτρονικό υλικό εδώ και πολλά χρόνια. Ο Νίκος Κληρίδης γνωρίζει τα στοιχεία είτε από το 2018, είτε από το 2019-2020. Τίθεται επομένως και θέμα για την ακριβή ημερομηνία, αφού εξαρτάται αν ήταν ή όχι Γενικός Εισαγγελέας ο αδερφός του Κώστας Κληρίδης. Ο τέως πρόεδρος του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, Χρίστος Κληρίδης, γνώριζε, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο ίδιος, τα μηνύματα από το 2020. Ο Μακάριος Δρουσιώτης συνάντησε την «Σάντη» το 2023, ωστόσο, βάσει όσων έχει γράψει, ήταν γνώστης της υπόθεσης από νωρίτερα.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, όταν κάποιο άτομο έχει στοιχεία για υπόθεση παιδεραστίας, έχει υποχρέωση να τα καταθέσει αμέσως στις αρχές. Σημειώνεται ότι μιλώντας στο ΡΙΚ ο Νίκος Κληρίδης απάντησε σε ερώτηση αναφορικά με αυτό και είπε πως όταν έμαθε την ιστορία της «Σάντης», πρώτιστο μέλημα του ήταν η ασφάλεια της. Γι’ αυτό σε συνεργασία με έναν ιδιώτη εμπειρογνώμονα στο εξωτερικό, διευθέτησαν όπως διαφύγει στη Γερμανία, μέσω της αμερικανικής πρεσβείας. Όταν το 2023 επέστρεψε στην Κύπρο, ο Νίκος Κληρίδης υποστήριξε ότι εκείνη την περίοδο έκρινε ότι πρέπει να προχωρήσουν στη διερεύνηση, ώστε το θέμα να αποκαλυφθεί με τον σωστό τρόπο. Γι’ αυτό και έδωσε τα μηνύματα σε άτομα της εμπιστοσύνης του, ένας εξ αυτών και ο Μακάριος Δρουσιώτης. Ο Νίκος Κληρίδης πλέον δηλώνει ότι δεν συμφωνεί με τον τρόπο που δημοσιοποίησε το θέμα ο Μακάριος Δρουσιώτης, υποστηρίζοντας ότι αυτό έπρεπε να γίνει συντονισμένα και μόνο αν διασφάλιζαν ότι τα επίμαχα μηνύματα είναι αυθεντικά. Είναι χαρακτηριστικό ότι μέχρι και σήμερα, ο Νίκος Κληρίδης δηλώνει πως δεν γνωρίζει αν τα μηνύματα είναι αυθεντικά.

Σημείο 10: Το κατ’ ισχυρισμό φλερτ

Στην παρέμβαση του στο ΡΙΚ, ο Νίκος Κληρίδης έδωσε και μια άλλη διάσταση στην υπόθεση. Ισχυρίστηκε ότι η «Σάντη» σε κάποιο σημείο στην αρχή της γνωριμίας τους τον προσέγγισε μέσω ψεύτικου λογαριασμού και τον φλέρταρε, με αποτέλεσμα αυτός να την μπλοκάρει την ίδια μέρα. Σε μεταγενέστερο στάδιο, του μετέφερε το αρχείο με τα SMS.

Η εξομολόγηση του Νίκου Κληρίδη για φλερτ ανάμεσα σε αυτόν και την “Σάντη”, προκάλεσε αλγεινή εντύπωση στην κοινή γνώμη και έριξε σκιές στην όλη σοβαρότητα της υπόθεσης. Δίνει μια νέα διάσταση και περιπλέκει ακόμη περισσότερο την ήδη βεβαρημένη ιστορία, αφήνοντας αναπόφευκτα και σκιές διαφορετικής φύσεως.