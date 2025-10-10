Το Σχέδιο Κανονισμών για το Σύστημα Αξιολόγησης των Εκπαιδευτικών και του Εκπαιδευτικού Έργου βρίσκεται ενώπιον της Βουλής και η ψήφισή του θα σημάνει τον τερματισμό μιας εκκρεμότητας πέντε δεκαετιών, αναφέρει το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Σε σχετική ανακοίνωση, μετά και την ψεσινή κοινή μη αποδοχή της νέας πρότασης από τις εκπαιδευτικές οργανώσεις ΠΟΕΔ και ΟΕΛΜΕΚ, το Υπουργείο σημειώνει πως η ψήφισή του θα αποτελέσει καθοριστικό βήμα στον στρατηγικό σχεδιασμό της Κυβέρνησης για τον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού μας συστήματος, με επίκεντρο τη μαθησιακή πορεία και την εξέλιξη των μαθητών.

Η Κυβέρνηση, όπως τονίζει, «έχει θέσει την υλοποίηση σημαντικών μεταρρυθμίσεων ως ύψιστη προτεραιότητα, και ιδιαίτερα στην Παιδεία, αναγνωρίζοντας ότι η επένδυση στην εκπαίδευση αποτελεί θεμέλιο για την κοινωνική πρόοδο και τη διαμόρφωση ενεργών και κριτικά σκεπτόμενων πολιτών. Με υπευθυνότητα και θεσμική συνέπεια, προχώρησε σε εντατικό και ουσιαστικό διάλογο με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ενσωματώνοντας ασφαλιστικές δικλείδες και πρόνοιες για την ομαλή εφαρμογή του νέου πλαισίου».

Στο πλαίσιο αυτό, προσθέτει, «η συμβολή όλων των θεσμικών και κοινωνικών εταίρων – συνδικαλιστικών οργανώσεων, πολιτικών κομμάτων, βουλευτών και φορέων – είναι καθοριστικής σημασίας για την προώθηση μιας μεταρρύθμισης ιστορικού χαρακτήρα. Μιας μεταρρύθμισης που δεν αφορά μόνο τους εκπαιδευτικούς, αλλά πρωτίστως τους μαθητές, οι οποίοι αποτελούν τον πυρήνα κάθε εκπαιδευτικής πολιτικής».