Τα αυξημένα περιστατικά σχολικής βίας και παραβατικότητας και ιδιαίτερα αυτά που καταγράφηκαν τις τελευταίες μέρες σε διάφορα δημόσια σχολεία, προκαλούν πονοκέφαλο και στο υπουργείο Παιδείας, το οποίο πέραν των διαφόρων μέτρων και δράσεων που εφαρμόζει, προτίθεται να λάβει αυστηρότερα.

Όπως πληροφορείται το philenews από έγκυρες πηγές, έχουν ήδη δοθεί οδηγίες για λήψη αυστηρότερων μέτρων ενώ προγραμματίζεται και ευρεία σύσκεψη για το θέμα, η οποία χρονικά τοποθετείται για τις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Υπενθυμίζεται ότι τα τελευταία χρόνια, το θέμα της σχολικής βίας και της νεανικής παραβατικότητας απασχολεί έντονα όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Φαινόμενα καταστροφής σχολικής περιουσίας, βανδαλισμών, εμπρησμών καθώς και επεισόδια μεταξύ μαθητών αλλά και με εκπαιδευτικούς, τα οποία σε μερικές περιπτώσεις οδήγησαν μέχρι και σε νοσοκομεία, ήταν η αιτία στη λήψη αποφάσεων τα τελευταία χρόνια για τοποθέτηση φρουρών αλλά και καμερών σε σχολικές μονάδες.

Παράλληλα, προσφάτως δόθηκαν και οδηγίες όπως τα σχολεία προχωρήσουν στη σύσταση ειδικών επιτροπών για αντιμετώπιση περιστατικών βίας.

Παρόλα αυτά, το πρόβλημα παραμένει, με τους αρμόδιους να αναζητούν τρόπους για καταστολή και αντιμετώπιση της βίας αλλά και την αποτελεσματική πρόληψη.