Οι πρόσφατες καταγγελίες, καθώς και η διαμαρτυρία που πραγματοποιήθηκε έξω από το υπουργείο Παιδείας σε σχέση με απόφαση των αρμόδιων επιτροπών του, όπως δύο παιδιά (αδέρφια) φοιτήσουν φέτος σε Ειδική Μονάδα, παρά τις δεσμεύσεις που δόθηκαν για το αντίθετο, αποτέλεσαν και αντικείμενο διερεύνησης από το Γραφείο της Επιτρόπου Διοικήσεως. Σημειώνεται ότι, τα παιδιά λόγω αυτής της εξέλιξης (δηλ. της απόφασης όπως φέτος φοιτήσουν σε Ειδική Μονάδα και όχι σε γενική τάξη) δεν έχουν επανέλθει στο σχολείο τη νέα σχολική χρονιά.

Σε έκθεσή της, η Επίτροπος, Μαρία Στυλιανού-Λοττίδη, ημερομηνίας 28/11/25, εισηγείται όπως το υπουργείο Παιδείας επικοινωνήσει με τους γονείς των παιδιών και δεσμευτεί ότι αμέσως με την επιστροφή τους στο σχολείο θα α) Δοθεί γραπτώς το πλαίσιο φοίτησης των παιδιών με βάση τις προτεινόμενες λύσεις στις οποίες το ίδιο κατέληξε, β) κινηθούν χωρίς καθυστέρηση, τόσο οι διαδικασίες για καταρτισμό ατομικών προγραμμάτων, στα οποία θα περιλαμβάνονται όσα έχουν προαναφερθεί, γ) προωθηθούν άμεσα οι διαδικασίες πρόσληψης του αναγκαίου βοηθητικού προσωπικού και δ) γίνουν παράλληλα όλες οι αναγκαίες ενέργειες προσαρμογής ή προετοιμασίας του χώρου, των εκπαιδευτικών και των μαθητών των τάξεων όπου θα φοιτήσουν τα δύο παιδιά, ώστε η ένταξή τους να είναι ομαλή και παραγωγική.

Στην αναφορά της, η αρμόδια Επίτροπος, αναγνωρίζει ότι το υπουργείο Παιδείας εξειδίκευσε περαιτέρω τις εύλογες προσαρμογές που υπάρχει ανάγκη να παραχωρηθούν στα παιδιά και αυτές διασφαλίζουν αφενός, την εξατομικευμένη και για περιορισμένο χρόνο ειδική εκπαίδευση σε χώρο εκτός της Ειδικής Μονάδας και αφετέρου, τη συμπερίληψη των παιδιών στο γενικό σχολικό περιβάλλον, μέσω της φοίτησής τους κατά το πλείστον, στη γενική τάξη με τη στήριξη από σχολικό συνοδό και τη χρήση κατάλληλου τεχνολογικού εξοπλισμού.

«Επομένως, αυτό που απομένει να υλοποιηθεί είναι η γραπτή δέσμευση του Υπουργείου για το περιεχόμενο της εξατομικευμένης στήριξης για κάθε ένα από τα παιδιά, τον χώρο που θα γίνεται η στήριξη και οι ώρες που θα βρίσκονται στη γενική τάξη, σημειώνοντας εκ νέου γραπτώς, ότι τα παιδιά με την προτεινόμενη λύση που οι ίδιοι έδωσαν (το υπουργείο Παιδείας), συνεχίζουν να φοιτούν στο γενικό πλαίσιο διδασκαλίας και όχι στην Ειδική Μονάδα», αναφέρει μεταξύ άλλων, η Επίτροπος Διοικήσεως.