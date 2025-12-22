Ομόφωνα η Ολομέλεια της Βουλής ψήφισε πριν από λίγο, την πρόταση νόμου του Παύλου Μυλωνά (η οποία έτυχε στήριξης από όλους τους βουλευτές της επιτροπής Παιδείας) με την οποία τερματίζεται το φαινόμενο, αποσπασμένοι εκπαιδευτικοί όταν παίρνουν προαγωγή, να παραμένουν σε απόσπαση. Αυτό θα ισχύσει, τόσο για όσους υπηρετούν στο υπουργείο Παιδείας, όσο και σε άλλες κρατικές Υπηρεσίες και από αυτούς θα εξαιρούνται εκπαιδευτικοί με συγκεκριμένα συνδυαστικά καθήκοντα.

Η Βουλή στήριξε την πρόταση αυτή, η οποία τώρα μετουσιώνεται σε νομοθεσία, με 45 θετικές ψήφους.

Αυτό σημαίνει ότι όταν ένας εκπαιδευτικός λάβει την προαγωγή του ενώ βρίσκεται σε απόσπαση, θα τοποθετείται σε σχολείο όπου θα εκτελεί τα καθήκοντα της θέσης προαγωγής του.