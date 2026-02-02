Την ευκαιρία να επισκεφθούν και να γνωρίσουν από κοντά το Πανεπιστήμιο Κύπρου, έχουν και φέτος μαθητές, υποψήφιοι φοιτητές καθώς και οι οικογένειές τους.

Αυτό θα γίνει μέσα από την «Ημέρα Γνωριμίας» που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 15 Φεβρουαρίου 2026, μεταξύ των ωρών 10:00 – 14:00, στην Πανεπιστημιούπολη (Λεωφ. Πανεπιστημίου 1, Αγλαντζιά), στο κτήριο ΧΩΔ 03.

Η «Ημέρα Γνωριμίας» περιλαμβάνει παρουσιάσεις όλων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Κύπρου σχετικά με τα προσφερόμενα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών και τις επαγγελματικές προοπτικές και ευκαιρίες απασχόλησης των αποφοίτων. Παράλληλα με τις παρουσιάσεις, η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας θα παρέχει ενημέρωση για σημαντικά θέματα φοίτησης, όπως σπουδές, σταδιοδρομία, στέγαση, υποτροφίες, οικονομικές διευκολύνσεις, φοιτητική ζωή, καθώς και κοινωνική και ψυχολογική στήριξη.

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση του ακαδημαϊκού ιδρύματος, καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, θα λειτουργεί ενημερωτική έκθεση με σταθμούς πληροφόρησης στελεχωμένους από ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό των Σχολών, των Τμημάτων, των Διοικητικών Υπηρεσιών και άλλων Οντοτήτων του Πανεπιστημίου Κύπρου, για περαιτέρω ενημέρωση των επισκεπτριών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν όλες τις σχετικές πληροφορίες για την εκδήλωση στην ιστοσελίδα www.ucy.ac.cy/openday και τη σελίδα της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας Πανεπιστημίου Κύπρου στα μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης Facebook και Instagram. Η εκδήλωση είναι ανοικτή για το κοινό. Για επιπρόσθετες πληροφορίες, μπορούν να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Εξυπηρέτησης της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κύπρου, στο τηλέφωνο 22894021 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση aasw@ucy.ac.cy.