Την Τετάρτη η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας συζήτησε επί της αρχής πρόταση νόμου των Βουλευτών του ΔΗΚΟ, Παύλου Μυλωνά και Χρύσανθου Σαββίδη, σύμφωνα με την οποία η ισοτιμία και αντιστοιχία ενός προγράμματος σπουδών θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα τρία πέμπτα των απαιτούμενων μαθημάτων του αντίστοιχου κλάδου που προσφέρεται σε δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα ανώτερης εκπαίδευσης στην Κύπρο ή στην Ελλάδα.

Ο Βουλευτής του ΑΚΕΛ, Χρίστος Χριστόφιας, απευθυνόμενος προς την εκπρόσωπο της Νομικής Υπηρεσίας, υπέδειξε ότι θα έπρεπε να είχε κατατεθεί νομοσχέδιο προς επίλυση του προβλήματος που παρατηρείται σε θέματα αντιστοιχίας των προγραμμάτων σπουδών.

Απαντώντας στον κ. Χριστόφια, οι εκπρόσωποι της Νομικής Υπηρεσίας και του ΚΥΣΑΤΣ, ανέφεραν ότι έχει ολοκληρωθεί ο νομοτεχνικός έλεγχος του νομοσχεδίου του ΚΥΣΑΤΣ, προσθέτοντας ότι το νομοσχέδιο έχει υποβληθεί στο Υπουργείο Παιδείας.

Απαντώντας σε ερώτηση των Βουλευτών του ΔΗΚΟ, Παύλου Μυλωνά και Χρύσανθου Σαββίδη, οι εκπρόσωποι της Νομικής Υπηρεσίας και του ΚΥΣΑΤΣ είπαν ότι η πρόταση νόμου των δύο Βουλευτών θα μπορούσε να ενσωματωθεί στο νομοσχέδιο ως πρόνοιά του.

Τα μέλη της Επιτροπής Παιδείας συμφώνησαν με τις εκπροσώπους της Νομικής Υπηρεσίας και του ΚΥΣΑΤΣ, σημειώνοντας ότι η πρόταση νόμου δεν θα οδηγηθεί στην Ολομέλεια, εν αναμονή της τροποποίησης του νομοσχεδίου.

ΚΥΠΕ