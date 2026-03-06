Τη μετατροπή του σχολείου τους από Ενιαίο Ολοήμερο (ΕΟΣ) σε Προαιρετικό Ολοήμερο (ΠΟΣ) ζητούν οι γονείς του Δημοτικού Σχολείου Ερήμης «Πανίκος Χατζηχαμπής». Μάλιστα, το αίτημα τους αυτό το έχουν ήδη υποβάλει στο υπουργείο Παιδείας, αναμένοντας από την αρμόδια Υπουργό όπως το αντιμετωπίσει θετικά και προγραμματίσει σύντομα συνάντηση μαζί τους.

Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Γονέων του σχολείου, ο οποίος έθεσε το ζήτημα ενώπιον όλων των γονέων και περίπου του 80% τάχθηκε υπέρ της μετατροπής του σε ΠΟΣ, η αλλαγή αυτή θα είναι προς όφελος και των παιδιών αλλά και των οικογενειών της κοινότητας της Ερήμης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον του «Φ» και τα οποία επιβεβαίωσε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Γονέων, Χαράλαμπος Κωνσταντινίδης, με τον οποίο επικοινωνήσαμε, το Δημοτικό Σχολείο Ερήμης ανήκει στην ομάδα των 14 σχολείων ΕΟΣ εδώ και 14 χρόνια και είναι σε πιλοτική βάση. Όπως επεσήμαναν γονείς, μετά από έντονα σημάδια κόπωσης στα παιδιά καθώς και κρούσματα παραβατικότητας, αποφάσισαν να καλέσουν τεχνοκράτες από το υπουργείο Παιδείας για να εξηγήσουν τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του ΕΟΣ σε σύγκριση με το ΠΟΣ. Ακολούθησε Γενική Συνέλευση και μυστική ψηφοφορία μεταξύ των γονέων με αποτέλεσμα το 80% των γονέων να ζητήσουν την αλλαγή. Στάλθηκε επιστολή στην υπουργό Παιδείας για το θέμα αλλά και για συνάντηση. Οι γονείς αναφέρουν ότι μέχρι τώρα δεν βρήκαν ανταπόκριση.

Σε ένα ιδιαίτερα περιεκτικό σημείωμα που έχει ετοιμαστεί, καταγράφονται οι λόγοι για τους οποίους ο Σύνδεσμος Γονέων επιθυμεί να αλλάξει το καθεστώς λειτουργίας της σχολική μονάδας. Συγκεκριμένα, επισημαίνονται χαρακτηριστικά τα ακόλουθα:

• Είναι δημοκρατικό δικαίωμα των παιδιών να ολοκληρώνουν τις διδακτικές ώρες μέχρι την ώρα που είναι παραγωγικά.

• Είναι δημοκρατικό δικαίωμα των γονέων να παίρνουν τα παιδιά τους την ώρα που τους βολεύει, σύμφωνα με τις ώρες εργασίας τους.

• Να σταματήσει η υπερβολική κόπωση των παιδιών που έχει ως αποτέλεσμα να συμβαίνουν περιστατικά παραβατικότητας όπως ξυλοδαρμοί, μπούλινγκ και καβγάδες.

• Παιδοψυχολόγοι ενημέρωσαν τους γονείς ότι είναι εγκληματικό να αναγκάζεις μωρά του δημοτικού και ειδικά των πρώτων τάξεων του δημοτικού να παρακολουθούν μαθήματα μέχρι τις 3:00μ.μ.

• Ο θεσμός του ΕΟΣ υπολειτουργεί. Δεν προσφέρονται τα μαθήματα για ποικιλία ενδιαφερόντων, ούτε πιστοποιητικά για τα διάφορα στάδια συγκεκριμένων ενδιαφερόντων και μαθημάτων όπως τα αγγλικά, η ύλη των ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ) είναι ξεπερασμένη κ.ά. Το Υπουργείο αρχικά στήριξε οικονομικά την εφαρμογή του συστήματος στο σχολείο (κουζίνα, φωτοβολταικά, κλιματιστικά, θέρμανση κ.λπ.), αλλά στη συνέχεια η συμμετοχή του στο κόστος της συντήρησης ήταν μηδαμινή αναγκάζοντας τους Συνδέσμους Γονέων στην οικονομική κάλυψη των αναγκών του σχολείου.

• Να δίνεται η ευκαιρία στα παιδιά να ολοκληρώνουν την κατ’ οίκον εργασία τους στο σχολείο μετά τις 1:05μ.μ. για να τους δίνεται η ευχέρεια περισσότερου ελευθέρου χρόνου το απόγευμα για τις εξωσχολικές δραστηριότητες όπως αθλήματα, πρωταθλητισμός και παιγνίδι.

Αναφορικά με τις διαφορές που καταγράφονται μεταξύ ΕΟΣ και ΠΟΣ, και στις οποίες οι γονείς στηρίζουν το αίτημά τους, αυτές είναι:

1. Τα ΕΟΣ προσφέρουν υποχρεωτική ενισχυμένη εκπαίδευση με επιπλέον διδακτικές ώρες με Αγγλικά, Γαλλικά, Η/Υ, Αγωγή Ζωής και κάποια ενδιαφέροντα αλλά δεν προσφέρουν τη βοήθεια στην εκτέλεση της κατ’ οίκον εργασίας. Επίσης, προσφέρουν μεσημεριανό γεύμα. Υποχρεωτικά μαθήματα και αποχώρηση μέχρι τις 3:05μ.μ.

2. Τα ΠΟΣ προσφέρουν την επιλογή της ώρας αποχώρησης του παιδιού. Εάν το παιδί παραμείνει στο σχολείο μετά τις 1:05μ.μ. τότε προσφέρεται μεσημεριανό γεύμα και βοήθεια στην εκτέλεση της κατ’ οίκον εργασίας. Επίσης προσφέρουν κάποιες επιπλέον διδακτικές ώρες με Αγγλικά και Η/Υ. Υποχρεωτικά μαθήματα μέχρι τις 1:05μ.μ. και επιλογή αποχώρησης στις 1:05μ.μ. ή στις 3:00μ.μ. ή στις 4:00μ.μ.

Θέτοντας το θέμα σε αρμόδια πηγή του υπουργείου Παιδείας, μας λέχθηκε πως διεξάγεται αξιολόγηση του θεσμού του ΕΟΣ, επομένως, τώρα και πριν την ολοκλήρωσή της, δεν μπορεί να αλλάξει ο θεσμός. Επισημάνθηκε, όμως, πως το υπουργείο Παιδείας δεν είναι αρνητικό και έχει στο πλάνο του να πραγματοποιήσει συνάντηση με τον Σύνδεσμο Γονέων του σχολείου.