Η Κύπρος και η Μεσόγειος συγκαταλέγονται στα πιο ευάλωτα «hotspots» του κλίματος παγκοσμίως, βιώνοντας ήδη θερμότερα και ξηρότερα καλοκαίρια, σημείωσε η Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Μαρία Παναγιώτου. Η Υπουργός μίλησε τη Δευτέρα στο Διεθνές Συνέδριο Μετεωρολογίας, Κλιματολογίας και Φυσικής της Ατμόσφαιρας (COMECAP 2025), που φιλοξενείται στη Λευκωσία.

Η κ. Παναγιώτου τόνισε ότι η Κύπρος ανταποκρίνεται με αποφασιστικότητα στις κλιματικές προκλήσεις, επενδύοντας σε αγρομετεωρολογικές υπηρεσίες, σε νέες τεχνολογίες και σε συνεργασίες με την ερευνητική κοινότητα, με στόχο την εφαρμογή πρακτικών λύσεων για τη γεωργία, τη βιοποικιλότητα και τους υδάτινους πόρους.

Το COMECAP 2025, που πραγματοποιείται από τις 29 Σεπτεμβρίου έως την 1η Οκτωβρίου, αποτελεί την 17η διοργάνωση του συνεδρίου και μία από τις σημαντικότερες επιστημονικές συναντήσεις στις γεωεπιστήμες. Διοργανώνεται από την Ελληνική Μετεωρολογική Εταιρεία και φιλοξενείται από το Κέντρο Αριστείας «Ερατοσθένης» του ΤΕΠΑΚ, σε συνεργασία με το Τμήμα Μετεωρολογίας Κύπρου και άλλους φορείς. Πρόκειται για τη δεύτερη φορά που η Κύπρος υποδέχεται το συνέδριο, μετά το 2004, γεγονός που αναδεικνύει τον ρόλο της χώρας ως κόμβου επιστημονικής συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Χαιρετίζοντας τις εργασίες, η Υπουργός ανέφερε ότι η φιλοξενία του συνεδρίου στην Κύπρο υπογραμμίζει τον ρόλο της χώρας ως κέντρου διαλόγου και καινοτομίας στις επιστήμες της ατμόσφαιρας. Υπογράμμισε πως η κλιματική αλλαγή, τα ακραία καιρικά φαινόμενα, η ποιότητα του αέρα, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η βιώσιμη διαχείριση φυσικών πόρων αποτελούν άμεσες προκλήσεις για την περιοχή.

Η κ. Παναγιώτου επισήμανε ότι η Κύπρος βιώνει συχνότερες ξηρασίες και αυξανόμενους κινδύνους για τη γεωργία, τα οικοσυστήματα και τη δημόσια υγεία. Στο πλαίσιο αυτό, όπως είπε, η χώρα επενδύει σε ψηφιακά εργαλεία για τη διαχείριση των φυσικών πόρων και ενισχύει τις συνεργασίες με πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Οι πολιτικές της Κυβέρνησης, πρόσθεσε, συνδυάζουν επιστημονική γνώση με πρακτικές λύσεις που στηρίζουν την αγροτική παραγωγή, προστατεύουν τη βιοποικιλότητα και εξασφαλίζουν τη βιωσιμότητα των υδάτινων πόρων. Το συνέδριο, σημείωσε, αποτελεί «γέφυρα» μεταξύ επιστημονικής έρευνας και πολιτικών για ανθεκτικές κοινωνίες.

Κλείνοντας, εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι οι συζητήσεις του COMECAP 2025 θα εμπνεύσουν ουσιαστικές δράσεις και θα μετατρέψουν τις προκλήσεις του σήμερα σε ευκαιρίες για το αύριο.

Το συνέδριο φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως σημείο συνάντησης επιστήμης, πολιτικής και κοινωνίας, προωθώντας συνεργασία για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Στις θεματικές ενότητες περιλαμβάνονται οι κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, η διαχείριση ακραίων φαινομένων, η ποιότητα του αέρα, η ενεργειακή μετάβαση και οι επιπτώσεις στη γεωργία, τα οικοσυστήματα και τη δημόσια υγεία.