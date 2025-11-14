Με τον Επίτροπο Αλιείας και Ωκεανών Κώστα Καδή, τα βάζουν Ευρωπαίοι ψαράδες, τονίζοντας πως ενώ δηλώνει ότι υποστηρίζει τους αλιείς μικρής κλίμακας και υπόσχεται πολιτικές που θα τους ενισχύσουν, εντούτοις, τα λόγια τους δεν ανταποκρίνονται στις πράξεις του.

Σε παρέμβασή τους με τίτλο «κανείς δεν θέλει να προστατεύσει τη θάλασσα περισσότερο από όσους ζουν από αυτήν», καλούν τον Επίτροπο να λάβει θέση υπέρ των θαλασσών της Ευρώπης και των ανθρώπων της. Τον συμβουλεύουν να θέσει ως θεμέλιο λίθο του Νόμου για τους ωκεανούς νομικά δεσμευτικούς στόχους για την απαγόρευση της αλιείας με τράτες βυθού σε προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές.

Αυτούσια η θέση τους

Αυτή την εβδομάδα στις Βρυξέλλες, οι θάλασσες της Ευρώπης θα βρεθούν στο επίκεντρο, καθώς η πόλη φιλοξενεί την Εβδομάδα των Ωκεανών της ΕΕ. Για πολλούς, θα είναι μια ευκαιρία να συζητήσουν φιλόδοξους στόχους και οραματιστικά σχέδια. Αλλά για εμάς — τους αλιείς μικρής κλίμακας που αποτελούν τα τρία τέταρτα του στόλου της ΕΕ — δεν πρόκειται απλώς για μια ακόμη πολιτική συζήτηση. Πρόκειται για το αν εμείς και οι κοινότητές μας έχουμε ακόμα μέλλον στη θάλασσα.

Νωρίτερα φέτος, στην Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τους Ωκεανούς, η απαγόρευση της αλιείας με τράτες βυθού σε προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές ήταν στην κορυφή της ατζέντας. Ορισμένα κράτη μέλη — η Σουηδία, η Ελλάδα και η Δανία — έχουν λάβει σημαντικά μέτρα για να τερματίσουν αυτή την καταστροφική μέθοδο αλιελιας, κατά την οποία βαριά δίχτυα σύρονται στον βυθό της θάλασσας, καταστρέφοντας τους οικοτόπους που συναντούν στο πέρασμά τους. Αυτές οι κινήσεις είναι ευπρόσδεκτες. Ωστόσο, η Επιτροπή δείχνει να μένει πίσω σε αυτόν τον φιλόδοξο στόχο.

Επίτροπε Καδή, ενώ δηλώνετε ότι υποστηρίζετε τους αλιείς μικρής κλίμακας και υπόσχεστε πολιτικές που θα ενισχύσουν τη θέση μας, τα λόγια σας δεν ανταποκρίνονται ακόμη στις πράξεις σας. Χωρίς την ηγεσία της Επιτροπής και χωρίς μια συντονισμένη Ευρωπαϊκή απάντηση σε αυτό το συστημικό ζήτημα, ο τρόπος ζωής μας παραμένει σε κίνδυνο. Αναρωτιόμαστε αν οι παραδόσεις, οι γνώσεις και τα μέσα διαβίωσής μας θα υπάρχουν σε μια δεκαετία από τώρα.

Δεν είμαστε ομάδες πίεσης ή εταιρείες. Είμαστε άνθρωποι των οποίων οι μικρές μας φάρκες αναχωρούν τα ξημερώματα από λιμάνια και λιμενίσκους σε όλη την Ευρώπη, των οποίων τα παιδιά μπορεί μια μέρα να ελπίζουν να ακολουθήσουν τα βήματά μας στη θάλασσα και των οποίων τα μέσα διαβίωσης εξαρτώνται από την υγεία των υδάτων κοντά στις ακτές μας. Ωστόσο, για άλλη μια φορά, βλέπουμε τις Βρυξέλλες να υποκύπτουν στις απαιτήσεις των μεγαλύτερων και πιο καταστροφικών στόλων — στόλων που λεηλατούν τις θάλασσες με υπερμεγέθεις κινητήρες και επιδοτούμενα καύσιμα, ενώ ισχυρίζονται ότι εκπροσωπούν «όλους τους αλιείς της Ευρώπης».

Όπως και εμείς, ο κόσμος δεν ξεγελιέται. Οι πολίτες σε όλη την Ευρώπη έχουν εκφράσει σαφώς τη θέλησή τους: θέλουν να απαγορευτεί η αλιεία με τράτες βυθού στις προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές. Προστατευόμενες πρέπει να σημαίνει πραγματικά προστατευμένες. Εμπιστεύονται τους αλιείς μικρής κλίμακας ως τους πραγματικούς φύλακες της θάλασσας — κανείς δεν θα θέλει να προστατεύσει τη θάλασσα περισσότερο από κάποιον που ζει από αυτήν — όχι ανώνυμες εταιρείες που φέρουν ξένες σημαίες.

Σε όλη την Ευρώπη, η ίδια ιστορία επαναλαμβάνεται: οι αλιείς μικρής κλίμακας που χρησιμοποιούν μεθόδους χαμηλού αντίκτυπου εκτοπίζονται από βιομηχανικούς στόλους που αλιεύουν περισσότερα σε μια μέρα από ό,τι εμείς σε μια ολόκληρη σεζόν. Παραδόσεις αιώνων κινδυνεύουν να εξαφανιστούν. Οι νέοι απομακρύνονται από την αλιεία, καθώς δεν βλέπουν κανένα βιώσιμο μέλλον να κληρονομήσουν. Η πολιτιστική κληρονομιά που συνδέεται με τη θάλασσα διαβρώνεται, ενώ οι βιομηχανικές μέθοδοι ξεγυμνώνουν τα νερά μας. Αυτή δεν είναι μόνο μια ιστορία για τα ψάρια και τα οικοσυστήματα — είναι μια ιστορία για τις κοινότητες, τον πολιτισμό και τη δικαιοσύνη.

Γι’ αυτό σας καλούμε, Επίτροπε Καδή:

Λάβετε σαφή θέση υπέρ των θαλασσών της Ευρώπης και των ανθρώπων που εξαρτώνται από αυτές. Θέστε ως θεμέλιο λίθο του Νόμου για τους Ωκεανούς νομικά δεσμευτικούς στόχους για την απαγόρευση της αλιείας με τράτες βυθού σε προστατευόμενες θαλάσσιες περιοχές. Επιλέξτε μια κληρονομιά για την οποία μπορείτε να είστε περήφανος — μια κληρονομιά που θα εξασφαλίζει υγιείς θάλασσες και θα προσφέρει στους αλιείς της Ευρώπης ένα ευημερούμενο μέλλον.

Δεν ζητάμε προνόμια — μόνο κανόνες που προστατεύουν τον ωκεανό, ανταμείβουν όσους αλιεύουν υπεύθυνα και δίνουν στις κοινότητές μας την ευκαιρία να επιβιώσουν. Οι παράκτιες κοινότητες της Ευρώπης μπορεί να αισθάνονται μακριά από τις Βρυξέλλες, αλλά οι αποφάσεις που λαμβάνονται εκεί διαμορφώνουν την καθημερινότητά μας.

Οι θάλασσες της Ευρώπης έχουν τεράστιο δυναμικό — αλλά μόνο αν επιλέξουμε να τις αγαπήσουμε και να τις προστατεύσουμε.