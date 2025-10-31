Ο διεθνολόγος Χρίστος Ιακώβου, ειδικός σε ζητήματα Μέσης Ανατολής, αναλύει στο LegalMatters Podcast τη συμφωνία εκεχειρίας στη Γάζα και επιχειρεί να απαντήσει στα μεγάλα ερωτήματα: πρόκειται για οριστικό τέλος του πολέμου ή για μια εύθραυστη εκεχειρία που μπορεί να καταρρεύσει ανά πάσα στιγμή; Έχει επιτύχει το Ισραήλ τον στρατηγικό του στόχο ή η Χαμάς εξακολουθεί να αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στην περιοχή; Συζητούμε επίσης για τον ρόλο των ΗΠΑ, της Τουρκίας, της Κύπρου και της διεθνούς κοινότητας στη νέα γεωπολιτική πραγματικότητα. Μια αποκαλυπτική και σε βάθος συζήτηση για το τι πραγματικά σημαίνει «η επόμενη μέρα στη Γάζα».

Δείτε ολόκληρη τη συζήτηση