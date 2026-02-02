Ο Γιάννος Τραν είναι από τους πρωτοπόρους στο podcasting στην Κύπρο. Το Netcast Zone είναι, ίσως, το πρώτο διαδικτυακό κανάλι στον τόπο μας και σίγουρα από τα πιο πετυχημένα στον τομέα αυτό. Χωρίς αμφιβολία άνοιξε ένα νέο μεγάλο παράθυρο στο τομέα της ψυχαγωγίας και ενημέρωσης και συνέδραμε στο να αλλάξει δραστικά ο τομέας των ΜΜΕ. Το LegalMatters ξεκίνησε την ίδια εποχή με το Netcast Zone. Τα πρώτα επεισόδια του LegalMatters το φθινόπωρο του 2019 γυρίστηκαν στα studio του Γιάννου. Εκείνη την εποχή όταν λέγαμε «podcast» και «podcaster», ο κόσμος μας έβλεπε παράξενα. Σήμερα τα πράγματα άλλαξαν. Για την πορεία του Γιάννου, του Netcast Zone και του podcasting από τότε μέχρι σήμερα, θα κουβεντιάσουμε στο LegalMatters.

Δευτέρα, 02/02/2026, στις 18.00 Live.