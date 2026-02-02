Η πρόσφατη έκθεση της Υπηρεσίας Έρευνας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το κατεχόμενο σχολείο στο Ριζοκάρπασο αποτελεί, σύμφωνα με τον ευρωβουλευτή του ΔΗΣΥ και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Λουκά Φουρλά, εργαλείο που μπορεί να αξιοποιηθεί για τη συστηματική ανάδειξη των παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων που αντιμετωπίζουν οι εγκλωβισμένοι μαθητές.

Μιλώντας στο philenews podcast, ο Κύπριος ευρωβουλευτής περιέγραψε την κατάσταση στο σχολείο του Ριζοκαρπάσου, όπου –όπως είπε– μόλις 15 μαθητές φοιτούν υπό καθεστώς σοβαρών περιορισμών, με παρεμπόδιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, ακόμη και καταστροφή σχολικών βιβλίων από τις κατοχικές αρχές.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες του σε θέματα παιδείας, εστιάζοντας στις επιπτώσεις του Brexit στα δίδακτρα των Ευρωπαίων φοιτητών στο Ηνωμένο Βασίλειο. Όπως τόνισε, μετά την αποχώρηση της Βρετανίας από την ΕΕ τα δίδακτρα εκτοξεύθηκαν, πλήττοντας χιλιάδες οικογένειες, ενώ χαρακτήρισε θετική εξέλιξη την ένταξη βρετανικών πανεπιστημίων στο πρόγραμμα Erasmus+, που –όπως είπε– μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για επανεξέταση του ζητήματος της μείωσης των διδάκτρων.

Επιπρόσθετα, τοποθετήθηκε για την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις σχέσεις της ΕΕ με τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Κίνα και την Ινδία, καθώς και για τις ευρωπαϊκές πολιτικές υγείας και την καταπολέμηση του καρκίνου.

«Η ανάληψη της Προεδρίας είναι τεράστια τιμή αλλά και τεράστια ευθύνη, ειδικά σε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο για την Ευρωπαϊκή Ένωση», ανέφερε, προσθέτοντας ότι το ζητούμενο για την Κύπρο είναι να συμβάλει σε «μια πιο ενωμένη, πιο ισχυρή και πιο αυτόνομη Ευρώπη που να στέκεται στα πόδια της».

