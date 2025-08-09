Υψηλό μικροβιολογικό φορτίο κατέδειξαν οι πρώτες εργαστηριακές αναλύσεις από τη δειγματοληψία υδάτων κολύμβησης στην παραλία Αγίας Βαρβάρας στον Άγιο Τύχωνα, σύμφωνα με τον Διευθυντή του Τμήματος Περιβάλλοντος, Θεόδουλο Μεσημέρη. Ο ίδιος εκτίμησε ότι το πρόβλημα είναι τοπικό και θα αποκατασταθεί μέσα σε λίγα 24ωρα.

Ο κ. Μεσημέρης ανέφερε ότι λειτουργεί πρόγραμμα παρακολούθησης της ποιότητας των νερών κολύμβησης σε 130 σημεία σε όλη την Κύπρο, με τακτικές δειγματοληψίες. Όπως εξήγησε, όταν εντοπίζονται υπερβάσεις των ορίων που θέτει η νομοθεσία και η σχετική ευρωπαϊκή οδηγία, εφαρμόζεται προβλεπόμενο πρωτόκολλο, το οποίο περιλαμβάνει ενημέρωση του κοινού και σύσταση αποφυγής κολύμβησης.

Συστάσεις προς το κοινό

Για την παραλία της Αγίας Βαρβάρας, ο Διευθυντής του Τμήματος Περιβάλλοντος συνέστησε στους λουόμενους να αποφύγουν την κολύμβηση, υπογραμμίζοντας ότι, αν και η παρουσία μικροβιολογικού φορτίου δεν συνεπάγεται αυτόματα πρόβλημα υγείας, είναι προτιμότερο να ληφθεί προληπτική στάση.

Το Σάββατο λήφθηκαν νέα δείγματα και αναμένονται αποτελέσματα τις επόμενες δύο ημέρες. Όπως διευκρίνισε, η ανάλυση απαιτεί 48 ώρες επώασης του δείγματος για να διαπιστωθεί αν το νερό έχει αναπτύξει μικροβιακό φορτίο.

Τοπικό και προσωρινό το πρόβλημα

Ο κ. Μεσημέρης χαρακτήρισε το φαινόμενο «σημειακό» και εξέφρασε την εκτίμηση ότι η φυσική ανανέωση και καθαρισμός της θάλασσας θα οδηγήσουν σε βελτίωση της ποιότητας των υδάτων σε λίγα 24ωρα. Το κοινό θα ενημερωθεί εκ νέου μετά την ολοκλήρωση των εργαστηριακών εξετάσεων.

ΚΥΠΕ