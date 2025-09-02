Επίσκεψη στα γραφεία της Αναπτυξιακής Εταιρείας Δωδεκανήσου πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Ακάμα, Μαρίνος Λάμπρου, ο οποίος συνοδευόταν από την Οικονομική Διευθύντρια της Αναπτυξιακής Εταιρείας Πάφου Αφροδίτη, Χριστίνα Νεοφύτου

Από πλευράς της Αναπτυξιακής Δωδεκανήσου παρόντες ήταν ο Πρόεδρος κος. Χρήστος Μπάρδος και ο Διευθυντής κος. Κώστας Ζήφος.

Ο Δήμαρχος Ακάμα και η εκπρόσωπος της Αναπτυξιακής Πάφου, συζήτησαν με τον Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Δωδεκανήσων, Χρήστο Μπάρδο και τον Διευθυντή της, Κώστα Ζήφο, τις δυνατότητες συνεργασίας των δύο Αναπτυξιακών Εταιρειών σε διακρατικό επίπεδο, μέσα από τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα LEADER.

Η συνεργασία αυτή αναμένεται να ενισχύσει την τοπική ανάπτυξη, να δημιουργήσει ευκαιρίες δικτύωσης και να προσφέρει προστιθέμενη αξία στις τοπικές κοινωνίες, μέσω ανταλλαγής καλών πρακτικών, καινοτόμων δράσεων και αξιοποίησης ευρωπαϊκών πόρων, επεσήμανε ο Μαρίνος Λάμπρου.

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Δήμαρχο Ρόδου, Αλέξανδρο Κολιάδη, και τον Αντιδήμαρχο, Γεώργιο Τόππο, κατά την οποία συζητήθηκαν οι προοπτικές αδελφοποίησης του Δήμου Ακάμα με τον Δήμο Ρόδου. Η αδελφοποίηση θα συμβάλει στη σύσφιξη των σχέσεων Ελλάδας και Κύπρου, στην προώθηση του πολιτισμού και του τουρισμού, καθώς και στη δημιουργία ενός πλαισίου βιώσιμης ανάπτυξης και συνεργασίας προς όφελος των πολιτών, επεσήμανε ο Δήμαρχος Ακάμα.