Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι Επαρχιακοί Οργανισμοί Αυτοδιοίκησης συζητήθηκαν κατά την επίσκεψη του προέδρου της ΕΔΕΚ, Νίκου Αναστασίου, στον ΕΟΑ Πάφου και στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε με τον πρόεδρο του, Χαράλαμπο Πιττοκοπίτη και συνεργάτες του.

Ο κ. Πιττοκοπίτης μετέφερε στον πρόεδρο της ΕΔΕΚ τα θέματα που απασχολούν τον Οργανισμό όσον αφορά κυρίως στην υδατοπρομήθεια, δεδομένου όπως τόνισε ότι υπάρχει η ιδιαιτερότητα της επαρχίας Πάφου να μην είχε κεντρικό συμβούλιο υδατοπρομήθειας όπως οι άλλες επαρχίες.

Στην Πάφο, ανέφερε, η κάθε τοπική αρχή ήταν και αρχή υδατοπρομήθειας, εισπράττοντας αρκετά χρήματα χωρίς οι περισσότερες να επενδύουν σε υποδομές. Αποτέλεσμα της κατάστασης αυτής, τόνισε ο πρόεδρος του ΕΟΑ Πάφου, είναι να υπάρχει σήμερα υπό την δικαιοδοσία του νέου οργανισμού ένα δίκτυο πεπαλαιωμένο, με σοβαρές ελλείψεις και προβλήματα.

Ο κ. Πιττοκοπίτης αναφέρθηκε και στα θέματα της αδειοδότησης ενημερώνοντας τον πρόεδρο της ΕΔΕΚ ότι έχουν αναλάβει χιλιάδες υποθέσεις από τις προηγούμενες αρχές αδειδότησης όπως από την Πολεοδομία, τους Δήμους και την Επαρχιακή Διοίκηση, τη στιγμή που είναι μεγάλα τα προβλήματα στελέχωσης και που υπολογίζεται ότι μέχρι τον Οκτώβριο θα υπάρξειθ η αναγκαία βελτίωση.

Ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ ανέλαβε να μεταφέρει τα προβλήματα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι ΕΟΑ και ειδικά ο ΕΟΑ Πάφου που επισκέφθηκε και στην Κυβέρνηση και στην Βουλή. Εξέφρασε πάντως την ικανοποίηση του γιατί όπως τόνισε ενημερώθηκε πως πλέον οι νέες άδειες οικοδομής προωθούνται με ικανοποιητικό τρόπο, ενώ εξακολουθεί να υπάρχει πρόβλημα με τις παλιές καθυστερημένες άδειες.

Αναφορικά με το υδατικό, ο κ. Αναστασίου παρατήρησε ότι δεν μπορεί αυτό το τεράστιο κόστος που χρειάζεται σήμερα να ξοδευτεί για αλλαγή τόσο του δικτύου αλλά και για την κατασκευή νέων δεξαμενών να επωμίζεται ο οργανισμός, αλλά πρέπει να έρθει αρωγός το Κράτος.