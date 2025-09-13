Ένα έργο που εκκρεμούσε για περισσότερο από 20 χρόνια, επιτέλους παίρνει σάρκα και οστά. Η υλοποίηση του έργου της ανάπλασης της πλατείας των Κουκλιών, παίρνει σάρκα και οστά από την ερχόμενη Δευτέρα, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για την κοινότητα των Κουκλιών.

Την περιοχή επισκέφθηκε σήμερα ο βουλευτής Πάφου Χρύσανθος Σαββίδης, ο οποίος περιηγήθηκε στον χώρο και ενημερώθηκε από τον κοινοτάρχη για το πρόγραμμα των εργασιών. Ο κ. Σαββίδης εξέφρασε την ικανοποίηση του, τονίζοντας ότι η άρση της πολύχρονης εκκρεμότητας αποτέλεσε ένα από τους σημαντικότερους στόχους με την εκλογή του.

Ευχαρίστησε τόσο το νυν, όσο και το τέως Κοινοτικό Συμβούλιο Κουκλιών, των οποίων την συμβολή και συνεργασία χαρακτήρισε καθοριστική για να φτάσουμε στα σημερινά, καλά νέα.



Η νέα πλατεία δεν θα είναι απλώς ένας αναβαθμισμένος δημόσιος χώρος. Θα αποτελέσει τουριστικό σημείο αναφοράς για την κοινότητα, δίνοντας νέα πνοή στην τοπική ανάπτυξη, στην επιχειρηματικότητα και στην καθημερινότητα των κατοίκων, είπε ο Χρύσανθος Σαββίδης, επισημαίνοντας ότι με σχέδιο, αποφασιστικότητα και συνεργασία, γίνονται πράξη όσα για χρόνια έμεναν στα χαρτιά.