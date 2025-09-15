Ο Δήμος Πάφου, στηρίζοντας τους σκοπούς της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας, οργανώνει εκδήλωση με τίτλο «Γιατί Μπορώ και με Ποδήλατο», την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου και ώρα 6.00μμ με εκκίνηση από την κεντρική Πλατεία Κέννεντυ.

Σκοπός της εκδήλωσης είναι να δοθεί το μήνυμα ότι μπορούμε να χρησιμοποιούμε εναλλακτικά μέσα μαζικής μεταφοράς για τη διακίνηση μας στην πόλη. Με αυτό τον τρόπο, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, όχι μόνο διατηρούμαστε σε καλή φυσική κατάσταση, αλλά και συμβάλλουμε ενεργά στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και του θορύβου.

Η «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας» έχει καθιερωθεί από το 2002 ως ο σημαντικότερος θεσμός σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την προαγωγή βιώσιμων προτύπων κινητικότητας και για τη διαμόρφωση και ανάπτυξη περιβαλλοντικού ήθους.

Σκοπός των δράσεων που υλοποιούνται το διάστημα αυτό είναι η ενθάρρυνση των ευρωπαϊκών τοπικών αρχών στην εισαγωγή και προώθηση βιώσιμων τρόπων μεταφοράς και η ευαισθητοποίηση των πολιτών στη χρήση εναλλακτικών τρόπων μετακίνησης στην πόλη τους.