Την πορεία προώθησης των έργων που εκτελούνται και που σχεδιάζονται στην επαρχία Πάφου θα εξετάσει σήμερα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κατά την διάρκεια επίσκεψης και επαφών που θα έχει στην Πάφο.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης, που θα συνοεδεύεται από όλο σχεδόν το Υπουργικό Συμβούλιο, θα έχει στις 5:00 το απόγευμα συνάντηση με τους φορείς της επαρχίας, στο πλαίσιο της περιοδείας σε Δήμους και Κοινότητες της Κύπρου.

Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στον Πολυχώρο Πολιτισμού «Αττικόν», στη λεωφόρο Ευαγόρα Παλληκαρίδη στο κέντρο της Πάφου.

Στις 8:00 το βράδυ ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα παραστεί και θα απευθύνει χαιρετισμό στην εκδήλωση – μουσικό αφιέρωμα: «Στα Βήματα των Ηρώων: Από την Τραπεζούντα στην Πάφο. Νίκος Καπετανίδης και Ευαγόρας Παλληκαρίδης», στο Αρχαίο Ωδείο Κάτω Πάφου.

Η Πάφος τιμά την μνήμη και την δράση του εθνομάρτυρα Νίκου Καπετανίδη με σειρά εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται σήμερα, στην παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας και της Υπουργού Παιδείας.

Οι εκδηλώσεις οργανώνονται από το Υπουργείο Παιδείας και το Σωματείο Δράσης «Νίκος Καπετανίδης» και θα αρχίσουν το μεσημέρι από το Γυμνάσιο Παναγίας Θεοσκέπαστης στην Κάτω Πάφο. Το όνομα του Καπετανίδη θα δοθεί στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του εκπαιδευτηρίου. Η Υπουργός Παιδείας, Αθηνά Μιχαηλίδου, θα παραστεί στην τελετή η οποία θα περιλαμβάνει αφιέρωμα στον Καπετανίδη και καλλιτεχνικό πρόγραμμα.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα απευθύνει χαιρετισμό στην εκδήλωση, ενώ θα ακολουθήσει μουσικό πρόγραμμα από το Μουσικό Σχολείο Πάφου υπό την διεύθυνση και καλλιτεχνική επιμέλεια του Σωκράτη Τερπίζη.

Ο Νίκος Καπετανίδης απαγχονίστηκε από τους νεότουρκους του Κεμάλ Ατατούρκ για τις πατριωτικές του ιδέες. Υπήρξε μαχητικός δημοσιογράφος και εκδότης της ελληνικής εφημερίδας του Πόντου «Εποχή».