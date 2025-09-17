Αναστάτωση προκάλεσε την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου στο αεροδρόμιο Λάρνακας η απώλεια ενός γατιού με το όνομα Μίκα, το οποίο επρόκειτο να ταξιδέψει με τους κηδεμόνες του προς Αθήνα.

Σύμφωνα με καταγγελία που έφτασε στην Ομάδα Δράσης για τα Ζώα του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, το γατάκι χάθηκε την ώρα που μεταφερόταν προς το αεροσκάφος. Οι κηδεμόνες ενημερώθηκαν από την αεροπορική εταιρεία ότι το crate (ειδικό κλουβί μεταφοράς) τους επιστράφηκε άδειο και τους υποδείχθηκε η κατεύθυνση προς την οποία έτρεξε το ζώο στον χώρο της πίστας.

Περίπου δέκα λεπτά προσωπικό του αεροδρομίου αναζητούσε το γατάκι χωρίς αποτέλεσμα, ενώ στους κηδεμόνες δεν επετράπη να συμμετάσχουν στην αναζήτηση. Το περιστατικό προκαλεί ερωτήματα, καθώς το crate ήταν ενισχυμένου τύπου ΙΑΤΑ, είχε ελεγχθεί πριν την επιβίβαση και είχε ασφαλιστεί επιπρόσθετα με tie wrap και χαρτοταινία για να μην ανοίξει.

Έκκληση για βοήθεια

Η συντονίστρια της Ομάδας Δράσης, Ανθή Μουζούρη, τόνισε: «Ζητούμε από όλους τους εμπλεκόμενους να βοηθήσουν στην ανεύρεση της Μίκα ή να έρθουν σε επαφή με κάποια φιλοζωική οργάνωση. Δεν θέλουμε να πιστεύουμε ότι αυτό είναι το τραγικό τέλος της Μίκα. Οι κηδεμόνες είναι έτοιμοι να επιστρέψουν από την Αθήνα για να συνδράμουν στην αναζήτησή της».

Το περιστατικό χαρακτηρίζεται «ανεπίτρεπτο και τραγικό» από την Ομάδα Δράσης, με ερωτήματα να τίθενται για το ποιος είχε την ευθύνη της ασφαλούς μεταφοράς του ζώου.

Στοιχεία επικοινωνίας για πληροφορίες

Όποιος γνωρίζει κάτι για την τύχη της Μίκα παρακαλείται να επικοινωνήσει: