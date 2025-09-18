Οι δρόμοι της πρωτεύουσας προετοιμάζονται να δεχτούν ξανά χιλιάδες δρομείς. Την Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026, ο Μαραθώνιος Λευκωσίας επιστρέφει για να γράψει νέες αθλητικές ιστορίες, προσφέροντας μοναδικές στιγμές και συναισθήματα που μένουν αξέχαστα.

Για πρώτη φορά, η εκκίνηση θα δοθεί από την καρδιά της Πρωτεύουσας, την Πλατεία Ελευθερίας. Οι δρομείς θα έχουν την ευκαιρία να διασχίσουν νέες, συναρπαστικές διαδρομές που παντρεύουν τον μαγευτικό ιστορικό πυρήνα με τη σύγχρονη πλευρά της Λευκωσίας, περνώντας μέσα από τα τείχη και τα γραφικά σοκάκια της πρωτεύουσας.

Ο αγώνας απευθύνεται σε δρομείς όλων των ηλικιών και επιδόσεων που θέλουν να ζήσουν μια μοναδική εμπειρία. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

· Μαραθώνιο (42,195 km)

· Ημιμαραθώνιο (21,0975 km)

· Πετρολίνα 10 χλμ. Δρόμο Ενέργειας

· Ατομικό Αγώνα 5 χλμ.

· Εταιρικό Αγώνα 5 χλμ.

· Παιδικό Αγώνα 1 χλμ. Για παιδιά και οικογένειες

Οι εγγραφές έχουν ανοίξει ήδη μέσω της επίσημης ιστοσελίδας: https://nicosiamarathon.com/

Ελάτε να ζήσετε την Λευκωσία όπως δεν την είδατε ποτέ!

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ιστοσελίδα: https://nicosiamarathon.com/

Email: info@nicosiamarathon.com

Facebook / Instagram: @nicosiamarathon