Νέα επιχείρηση για πάταξη της λαθροθηρίας πραγματοποίησε το πρωί του Σαββάτου η Αστυνομία, με έρευνα σε περιφραγμένο περιβόλι στην επαρχία Λάρνακας. Υπενθυμίζεται ότι χθες εντοπίστηκαν τρεις κουβάδες με συνολικά 165 νεκρά άγρια πτηνά, καθώς και μία αυτοσχέδια ηχοπαραγωγική συσκευή και διάφορα άλλα αντικείμενα, τα οποία παραλήφθηκαν ως τεκμήρια, σε περιβόλι, επίσης στην Λάρνακα

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, τα μέλη της Αστυνομίας εντόπισαν έξι εγκατεστημένα δίκτυα παγίδευσης με 83 ζωντανά άγρια πτηνά, τα οποία απελευθερώθηκαν επιτόπου. Εντοπίστηκαν επίσης και κατασχέθηκαν 87 νεκρά άγρια πτηνά, δύο δίκτυα, μία αυτοσχέδια ηχοπαραγωγική συσκευή συνδεδεμένη με ενισχυτή και δύο μεγάφωνα, καθώς και μία μπαταρία αυτοκινήτου.

Στο σημείο εντοπίστηκε 30χρονος άνδρας, ο οποίος αναμένεται να καταγγελθεί εξωδίκως για παραβάσεις της νομοθεσίας περί προστασίας άγριας ζωής.

Τις εξετάσεις για την υπόθεση συνεχίζει ο Περιφερειακός Αστυνομικός Σταθμός Κοφίνου.