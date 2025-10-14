Ο Αντιδήμαρχος Πάφου, Άγγελος Ονησιφόρου με δηλώσεις του στον «Φ» ανέφερε ότι οι προσφορές για τα έργα λειτουργίας της Λαικής Αγοράς Πάφου θα κατακυρωθούν σήμερα και πλέον ο θεσμός των λαικών αγορών που λειτουργεί σε άλλες επαρχίες με πολύ ικανοποιητικά αποτελέσματα, θα αποτελεί σύντομα πραγματικότητα και στην Πάφο.

Η δημοτική αρχή, τόνισε, έχει προκηρύξει και λάβει τις προσφορές από ενδιαφερόμενους για το κατασκευαστικό σκέλος των εργασιών διαμόρφωσης του χώρου και τις προηγούμενες ημέρες έγινε η κατακύρωση στον προτιμητέο προσφοροδότη, προκειμένου να μπει η όλη διαδικασία σε τροχιά κατασκευαστικών έργων, αφού η σύμβαση για τα στέγαστρα υπογράφεται επισήμως στις 11 το πρωί.

Στην εν λόγω αγορά, ανέφερε, θα δίδεται η ευκαιρία κυρίως στους παραγωγούς γεωργικών προϊόντων να πωλούν τα προϊόντα τους απευθείας στους καταναλωτές σε ελκυστικές τιμές ώστε με τον τρόπο αυτό να επωφελείται τόσο ο παραγωγός δίδοντας του την ευκαιρία να αυξήσει το οικογενειακό του εισόδημα, όσο και ο καταναλωτής.

Φαίνεται ότι η συζήτηση αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και τη στήριξη τόσο των παραγωγών όσο και των καταναλωτών, εκτίμησε ο Άγγελος Ονησιφόρου. Η δημιουργία μιας λαϊκής αγοράς στην Πάφο θα προσφέρει ένα χώρο όπου οι παραγωγοί γεωργικών προϊόντων θα έχουν τη δυνατότητα να προωθούν και να πωλούν τα προϊόντα τους απευθείας, εξαλείφοντας τους ενδιάμεσους και μειώνοντας το κόστος για τους καταναλωτές, παρατήρησε.

Ο Αντιδήμαρχος Πάφου ανέφερε επίσης ότι μια τέτοια πρωτοβουλία μπορεί να ενισχύσει την τοπική παραγωγή, να προωθήσει την κατανάλωση φρέσκων και ποιοτικών προϊόντων και να συμβάλει στην οικονομική βιωσιμότητα των μικρών παραγωγών.

Επιπλέον, κατέληξε, δημιουργεί μια ευκαιρία για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της Πάφου να έρθουν πιο κοντά με τους παραγωγούς, ενισχύοντας την κοινωνική συνοχή και την εμπιστοσύνη στην τοπική αγορά.