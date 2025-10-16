Εργασίες εντός των Εθνικών Δασικών Πάρκων Παιδαγωγικής Ακαδημίας Κύπρου και Αθαλάσσας, θα εκτελούνται μέσα στον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο, σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δασών

Οι εργασίες αφορούν:

Συντήρηση επιφανειών εδάφους στις παιδικές χαρές , αρχής γενομένης από την παιδική χαρά του Εθνικού Δασικού Πάρκου Παιδαγωγικής Ακαδημίας — οι παιδικές χαρές θα παραμείνουν κλειστές κατά τη διάρκεια των εργασιών .

Αντιπλημμυρικά έργα στο πλαίσιο του Σχεδίου Ολιστικής Διαχείρισης του νερού στην περιοχή της λίμνης του Εθνικού Δασικού Πάρκου Παιδαγωγικής Ακαδημίας.

Εφαρμογή δασοκομικών μέτρων για πυροπροστασία κατά μήκος του ποταμού, από τα φώτα του Aluminum Tower μέχρι τη γέφυρα στον δρόμο προς το Γυμνάσιο Αγλαντζιάς.

Το Τμήμα Δασών καλεί το κοινό να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις των υπηρεσιακών συνεργείων και να τηρεί τις σχετικές προσωρινές απαγορεύσεις πρόσβασης για λόγους ασφάλειας και ολοκλήρωσης των έργων.

Οι εργασίες έχουν στόχο τη βελτίωση της ασφάλειας, της λειτουργικότητας και της περιβαλλοντικής διαχείρισης των πάρκων, μέσω προληπτικών υποδομών και μέτρων προστασίας έναντι πλημμυρικών φαινομένων και πυρκαγιών.