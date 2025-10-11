Εκδήλωση διαμαρτυρίας ενάντια στην επέκταση της λεωφόρου Ακαδημίας διαμέσου του Εθνικού Δασικού Πάρκου Αθαλάσσας διοργανώνει αύριο, Σάββατο 11 Οκτωβρίου, η διαδικτυακή πλατφόρμα «Μαζί για την Αγλαντζιά».

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, οι πολίτες που αντιδρούν στα έργα θα συγκεντρωθούν στις 4:30 μ.μ. έξω από το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών στην Αγλαντζιά, για να εκφράσουν τη διαμαρτυρία τους σχετικά με την περιβαλλοντική επιβάρυνση που, όπως υποστηρίζουν, θα επιφέρει το έργο στο δασικό πάρκο.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, μέλη της θα βρίσκονται στο σημείο για τη διασφάλιση της ομαλής διεξαγωγής της διαμαρτυρίας και για παροχή διευκολύνσεων στο κοινό. Οι συμμετέχοντες καλούνται να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των αστυνομικών.

Η Αστυνομία σε ανακοίνωση της υπενθυμίζει ότι, βάσει του Νόμου 151(Ι)/2025 «Περί Δημοσίων Συγκεντρώσεων και Παρελάσεων», οι διοργανωτές υποχρεούνται να μεριμνούν για την ειρηνική διεξαγωγή της εκδήλωσης και να συνεργάζονται με τις αρχές τοπικής διοίκησης και τον Υπεύθυνο Αξιωματικό-σύνδεσμο με την Αστυνομία.

Η νομοθεσία προβλέπει επίσης ότι η Αστυνομία μπορεί να επιβάλει περιορισμούς ή να διαλύσει συγκέντρωση εφόσον πάψει να είναι ειρηνική, απειληθεί δημόσια ασφάλεια ή προκληθεί ζημιά σε περιουσίες. Επιπλέον, σε περίπτωση που κάποιο πρόσωπο καλύπτει ή αλλοιώνει τα χαρακτηριστικά του, οι αστυνομικές αρχές μπορούν να το διατάξουν να αφαιρέσει το αντικείμενο που το καθιστά μη αναγνωρίσιμο.