Έντονες αντιδράσεις προκαλεί η έναρξη εργασιών για την προέκταση της Λεωφόρου Γλαύκου Κληρίδη προς τη Λεωφόρο Δημήτρη Χριστόφια, με το έργο να περνά μέσα από τα κρατικά δάση Αθαλάσσας και Ακαδημίας, που αποτελούν τον μεγαλύτερο πνεύμονα πρασίνου στη Λευκωσία.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, κάτοικοι και περιβαλλοντικές οργανώσεις κάνουν λόγο για «ξεπερασμένο σχέδιο 40 ετών» και υποστηρίζουν ότι η κατασκευή του δρόμου θα επιφέρει ανεπανόρθωτη ζημιά στο περιβάλλον, χωρίς να δίνει πραγματικές λύσεις στο κυκλοφοριακό.

Η Εκπρόσωπος Τύπου του Κινήματος Οικολόγων, Έλενα Λυμπουρή Κοζάκου, δήλωσε ότι «η ανάπτυξη χωρίς περιβαλλοντικό σεβασμό δεν είναι πρόοδος, αλλά οπισθοδρόμηση», καλώντας τους πολίτες να αντιδράσουν. «Δεν μπορούμε να μείνουμε θεατές στην καταστροφή του τελευταίου μεγάλου πρασίνου της πόλης μας. Η ανάπτυξη χωρίς περιβαλλοντικό σεβασμό δεν είναι πρόοδος — είναι οπισθοδρόμηση. Καλούμε κάθε πολίτη να υψώσει φωνή αντίστασης. Το μέλλον της Λευκωσίας δεν χτίζεται πάνω σε ξεριζωμένα δέντρα».

Για το Σάββατο 11 Οκτωβρίου, στις 4:30 μ.μ., έχει προγραμματιστεί ειρηνική εκδήλωση διαμαρτυρίας μπροστά από το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών, με στόχο την προστασία του δάσους Αθαλάσσας. Οι διοργανωτές καλούν κάθε πολίτη «να υψώσει φωνή αντίστασης» απέναντι στην, όπως υποστηρίζουν, «τσιμεντοποίηση του τελευταίου μεγάλου πρασίνου της πόλης».